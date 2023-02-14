В Екатеринбурге откроется выставка «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Екатеринбурге завтра откроется выставка «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». Событие приурочено к 300-летию уральской столицы, сообщает пресс-служба Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ).



Новый проект в Центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) представит зрителям собирательный ретроспективный образ Санкт-Петербурга от XVIII до начала XX века.







«Санкт-Петербург и Екатеринбург — два города, заложенные волей Петра I и связанные трехсотлетней историей. Появление с разницей лишь в 20 лет двух крупнейших административно-промышленных и культурных центров ознаменовало собой рождение империи», — говорится в сообщении пресс-службы.



Директор ЕМИИ Никита Корытин отметил, что новая выставка будет очень необычной для зрителя, поскольку содержит много графики.



«Сегодня мы открываем выставку из специального списка, который состоит всего из двух проектов. Но оба этих проекта посвящены 300-летию нашего города и были запланированы очень давно. И мы долго обсуждали, что Государственный Эрмитаж мог бы включить в экспозицию, чтобы сделать подарок Екатеринбургу. Наконец было решено продемонстрировать общность двух городов, показать связь нашего города с Санкт-Петербургом. Хочу добавить, что этот проект будет необычен для посетителей центра «Эрмитаж-Урал», поскольку содержит много графики», — сказал Никита Корытин.







На выставке можно будет увидеть более 170 предметов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, одежды и оружия, воссоздающих развивающийся облик Северной Пальмиры более чем за два столетия — с основания города весной 1703 года по первую четверть ХХ века, когда начинается история Ленинграда.







Добавим, что второй проект, о котором говорил Никита Корытин, откроется уже этой осенью в дни фактического основания Екатеринбурга. Он будет посвящен образам Петра I и Екатерины I.