«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. Компания «Атомстройкомплекс» укрепит стены котлована стройки на улице Раевского в ...11.07.2025 Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность строительной площадки на ул. ...10.07.2025 «Атомстройкомплекс» приостановил забивку свай на стройплощадке по улице Раевского
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Компания «Атомстройкомплекс» временно приостановила забивку свай на стройплощадке при ...14.07.2014 В Екатеринбурге перекроют движение по улицам Вилонова и Раевского
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2014. ООО «Гидроэнергопром» получило разрешение на закрытие движения транспорта в ...12.05.2014 В Екатеринбурге на три дня закрыли движение транспорта по улице Ирбитская
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2014. В Екатеринбурге с 12 по 14 мая закрыто движение транспорта по улице Ирбитская, сообщает ...