«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. Компания «Атомстройкомплекс» выполнила все предписания администрации города по стройплощадке на улице Раевского, 4 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба предприятия.



Застройщик укрепил котлован и теперь ожидает завершения проверки строительной площадки.



«В соответствии с предписаниями замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова, полученными в официальном письме от 10 июля, на строительной площадке остановлены все работы, за исключением работ по отводу и откачке воды. Выполнен комплекс мероприятий по остановке просадки грунта и укреплению ограждения котлована, путем обратной засыпки откосов. Ведется постоянный геодезический мониторинг ограждения котлована, благоустройства и конструкций дома. Как только будет завершена экспертная проверка и получено заключение независимой экспертной организации, мы приступим к восстановлению нарушенного благоустройства», — отмечают представители «Атомстройкомплекса».