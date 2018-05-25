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«Атомстройкомплекс» приостановил забивку свай на стройплощадке по улице Раевского

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Компания «Атомстройкомплекс» временно приостановила забивку свай на стройплощадке при устройстве котлована нового дома рядом с ЖК «Авангард» по адресу Раевского, 4, для проведения исследований грунта. Поводом послужило беспокойство жителей, вызванное повреждением благоустройства на прилегающей к стройке территории. Как отметили в компании, на данный момент стройка абсолютно безопасна как для дома, так и для инженерных сетей. При этом компания выполнит все предписания контролирующих органов и восстановит поврежденные элементы благоустройства.

«В настоящее время ведется мониторинг состояния несущих конструкций дома по адресу ул. Раевского, 4, изменений не зафиксировано, угроза безопасности эксплуатации здания отсутствует. Экспертная организация проводит комплексное обследование шпунтового ограждения. Забивка свай на площадке приостановлена до получения экспертного заключения и гарантии, что реализованные решения обеспечивают полную безопасность жителям. Так как инженерные сети располагаются с противоположной от стройплощадки стороны дома, угрозы для них также нет», — отмечают в пресс-службе застройщика.
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