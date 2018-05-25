«Атомстройкомплекс» приостановил забивку свай на стройплощадке по улице Раевского

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. В Екатеринбурге с 24 мая по 22 июня 2018 года будет закрыто движение транспорта по ...14.07.2014 В Екатеринбурге перекроют движение по улицам Вилонова и Раевского
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2014. ООО «Гидроэнергопром» получило разрешение на закрытие движения транспорта в ...17.08.2012 «Атомстройкомплекс»: приостановка строительства дома по ул. Раевского произошла из-за затянувшегося отселения из аварийных домов
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2012. Постановление о приостановлении строительства дома по ул. Раевского, 4 прокуратурой ...16.08.2012 Строительство дома «Атомстройкомплекса» остановлено из-за отсутствия разрешения
Прокуратура на 60 дней приостановила строительство 27-этажного дома в Екатеринбурге по ул. Раевского, 4, застройщиком ...16.08.2012 Строительство дома ЗАО «Атомстройкомплекс» приостановлено на два месяца из-за отсутствия разрешения на строительство
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2012. Прокуратура на 60 дней приостановила строительство 27-этажного дома в Екатеринбурге по ...