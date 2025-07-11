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Вчера, 17:15

«Атомстройкомплекс» укрепит стены котлована стройки на улице Раевского

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. Компания «Атомстройкомплекс» укрепит стены котлована стройки на улице Раевского в Екатеринбурге за счет обратной засыпки скального грунта. Эта работа позволит продолжить работы на площадке и повысит безопасность соседних домов, сообщает пресс-служба застройщика.

«Компания оказывает содействие проводимой проверке. Нам важно оперативно определить причину повреждения благоустройства, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем. В настоящее время свайные работы на площадке не ведутся; стартуют работы по обратной засыпке откосов котлована — то есть, укреплению шпунтового ограждения. Мы готовы в ближайшее время приступить к восстановлению поврежденного благоустройства; взаимодействуем с жителями по вопросу допуска на территорию дома для выполнения работ», — отметили в строительной компании.

Напомним, работы в котловане были временно приостановлены после обращения жителей соседнего дома по адресу Раевского, 4, которые были обеспокоены повреждением благоустройства на прилегающей к стройке территории. Как показали данные независимой экспертизы, произведенной на следующий день после инцидента проектной организацией «ИнПАД», строительство объекта не угрожает жителям соседних домов и ведется в соответствии с нормами.
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