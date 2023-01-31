CubusFX отзывы: обзор возможностей брокера

CubusFX – наглядный пример того, какой должна быть современная брокерская организация. Поскольку просто хорошими условиями уже никого не удивить. Поэтому администрация брокера ставит на то, чтобы оказывать всестороннюю поддержку разным типам клиентов. И это привлекает внимание. Особенно в сочетании с тем, что пользовали в отзывах о CubusFX дают брокеру довольно лестную оценку. И в связи с этим любопытно сделать обзор возможности этой брокерской компании.

Отзывы о CubusFX: общие сведения

Брокер создан профессиональными участниками финансового рынка. Это преимущественно топ-менеджеры известных банковских учреждений, хедж-фондов и корпораций. И им, естественно, хорошо известна внутренняя «кухня» финансового мира. Поэтому с момента появления CubusFX взял довольно резвый старт. Официальные представительства довольно быстро открыли свои двери во всех финансово значимых регионах мира.

Для этого были получены соответствующие лицензии. Так что клиенты сразу понимали, что перед ними серьезная организация, которой не страшно доверить свои капиталы. На данный момент CubusFX обладает лицензиями следующих регуляторов:

— SVG (Сент-Винсент и Гренадины);

— CySEC (Кипр, ЕС);

— ЦРОФР и ARB (Россия);

— GURS (Великобритания)

— FinCom (Азия)

Модель работы брокера позволяет белорусам и россиянам держать деньги в оффшорных банках, при этом:

— спокойно торгуя через регулируемого брокера с безупречной репутацией;

— не волнуясь на предмет санкций;

— покупая иностранную валюту по курсу, который актуален для межбанка.

Подобные преимущества просто невозможно не оценить. И это заметно по содержанию оставляемых отзывов о CubusFX на:

Ну а изучить содержание отзывов о CubusFX хотя бы поверхностно – это полезно всем, кто планирует тут торговать. Поскольку сообщения дают возможность провести быструю оценку того, к чему нужно быть готовыми в процессе сотрудничества. К примеру, читая сообщения, нетрудно увидеть:

— компания платит, а относительно этого нужно получить уверенность сразу;

— масса отзывов о CubusFX затрагивают сервис готовых торговых рекомендаций, а значит необходимо поговорить о них подробнее.

И, вообще, несложно заметить – в большей части сообщений трейдеры хвалят CubusFX. Есть, конечно, и недовольство отдельными моментами. Но ничего такого, что внушало бы опаску, нет. Да, и трудно вообразить, что где-то существует нравящийся всем на 100% брокер.

Ввод и снятие средств

Заинтересовавшись возможностями CubusFX следует пройти регистрацию и внести деньги на торговый баланс. Алгоритм создания аккаунта настолько простой, что справится даже ребенок. А вот касательно денежных вопросов не помешает прояснить некоторые моменты:

Ввод и вывод средств возможен через:

1. Банковские карточки систем MasterCard и Visa. 2. Платформы P2P. 3. Криптовалютные кошельки (BTC, USDT). 4. Электронные кошельки (Qiwi, YooMoney).

Период ожидания при пополнении и снятии:

1. При вводе отображения средств на балансе следует ожидать в течение 5 минут.

2. При выводе срок ожидания может растянуться до 3 рабочих дней. Это зафиксированный в пользовательском соглашении максимум. Но так долго ждать обычно не приходится. Во всяком случае об этом говорят отзывы о CubusFX, где отмечается, что обычно в течение дня деньги оказываются у пользователя.

Осуществляя финансовые транзакции, важно помнить, что CubusFX комиссионных со своей стороны не насчитывает. Но необходимо помнить, что любая регулируемая финансовая организация потребует пройти верификацию. Поэтому перед первым снятием понадобится пройти процедуру по проверке личных данных. Ее длительность занимает в зависимости от загрузки 1-3 дня.

Торговая платформа CubusFX и активы

После пополнения счета первым делом следует познакомиться с терминалом. И здесь опытные трейдеры испытают самые теплые ощущения. Потому что платформа напоминает TradingView своим интерфейсом, который состоит из:

— центральной рабочей области, где находится график;

— инструментов анализа, помогающих сделать разметку ценового движения;

— массы классических индикаторов (больше сотни);

— удобного окошка для отслеживания за индивидуальным списком торговых инструментов.

Как и интерфейс, ассортимент активов тоже приятно удивляет. Ведь здесь имеются:

1. Валютные пары Форекс в полном составе.

2. Криптовалюты. Их хоть и не хватит для формирования разнообразного инвест-портфеля, но более чем достаточно для интрадей-трейдинга.

3. Акции. Правда, с ними такая же история, как и с криптой. Относительно общего числа акций, то ассортимент скромный. Однако для скальпинга и внутридневной торговли, выбор высоколиквидных активов вполне достаточный. К тому же в CubusFX найдутся ценные бумаги не только западных, но и отечественных компаний.

4. Индексы радуют разнообразием. Здесь найдутся все популярные и не очень индексные фонды каждой значимой фондовой биржи мира.

5. Товарная группа. Общий ассортимент небольшой. Но наиболее востребованные финансовые инструменты имеются, а именно: золото и серебро, газ и нефть, а также аграрная группа.

Численность активов суммарно достигает двух сотен. И пользователи пишут в отзывах о CubusFX, что ассортимент еще и постепенно становится шире.

Условия для работы

1. Чтобы приступить к сотрудничеству, понадобится $130 или больше. 2. Величина минимального лота равна 0.1 лот. 3. Максимальный размер кредитного плеча – 1:200. Действует оно исключительно на Форекс. Для остальных рынков плечо будет пониже. Криптовалюты (1:1), индексы (1:10), акции (1:20), товары (1:50). 4. Исполнение ордеров и спред. Сделки обрабатываю по модели market. Поэтому иногда бывает отрицательное или положительное проскальзывание, не бывает реквот, а величина спредов зависит от состояния рынка и выбранных для торговли активов.

Дополнительные услуги

CubusFX не просто оказывает брокерские услуги. Здесь еще и содержат свой штат профессиональных аналитиков. Их задача состоит в том, чтобы неустанно мониторить рынки и искать потенциально прибыльные ситуации.

И результатами работы профессионалов бесплатно делятся с клиентами. Те, в свою очередь, когда освещают этот момент в отзывах о CubusFX, указывают, что вилка заработка по таким готовым прогнозам составляет 10-30% в месяц. Некоторые комментарии свидетельствуют и про более весомые цифры. Нетрудно подсчитать, какой будет годовая доходность. Конечно, сам брокер тут никаких гарантий не дает. Однако часть сообщений подтверждает, что люди уже так торгуют и получают прибыль на протяжении многих месяцев и даже лет.

Но и это не все. Если хочется самим освоить трейдинг, то стоит пройти обучение от экспертов CubusFX. За получение этой услуги тоже не нужно платить. Достаточно зарегистрироваться и подтвердить серьезность намерений, пополнив торговый счет. После этого следует пообщаться с личным менеджером, который согласует графики и скажет, когда и в какое время будет проведено обучение. Причем сотрудники компании в этом вопросе подстраиваются под клиента.

Заключение

Заканчивая небольшой обзор, необходимо заметить, что CubusFX радует уровнем оказываемого сервиса. Поэтому даже на фоне большого количества других брокерских организаций он привлекает внимание. И особенный интерес он представляет для новичков, так как услуги обучения и профессиональная аналитика позволяют им выходить на стабильный профит, избегая распространенных ошибок.

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