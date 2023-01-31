CubusFX отзывы: обзор возможностей брокера

CubusFX – наглядный пример того, какой должна быть современная брокерская организация. Поскольку просто хорошими условиями уже никого не удивить. Поэтому администрация брокера ставит на то, чтобы оказывать всестороннюю поддержку разным типам клиентов. И это привлекает внимание. Особенно в сочетании с тем, что пользовали в отзывах о CubusFX дают брокеру довольно лестную оценку. И в связи с этим любопытно сделать обзор возможности этой брокерской компании.
Брокер создан профессиональными участниками финансового рынка. Это преимущественно топ-менеджеры известных банковских учреждений, хедж-фондов и корпораций. И им, естественно, хорошо известна внутренняя «кухня» финансового мира. Поэтому с момента появления CubusFX взял довольно резвый старт. Официальные представительства довольно быстро открыли свои двери во всех финансово значимых регионах мира.
Для этого были получены соответствующие лицензии. Так что клиенты сразу понимали, что перед ними серьезная организация, которой не страшно доверить свои капиталы. На данный момент CubusFX обладает лицензиями следующих регуляторов:
Модель работы брокера позволяет белорусам и россиянам держать деньги в оффшорных банках, при этом:
Подобные преимущества просто невозможно не оценить. И это заметно по содержанию оставляемых отзывов о CubusFX на:
Ну а изучить содержание отзывов о CubusFX хотя бы поверхностно – это полезно всем, кто планирует тут торговать. Поскольку сообщения дают возможность провести быструю оценку того, к чему нужно быть готовыми в процессе сотрудничества. К примеру, читая сообщения, нетрудно увидеть:
И, вообще, несложно заметить – в большей части сообщений трейдеры хвалят CubusFX. Есть, конечно, и недовольство отдельными моментами. Но ничего такого, что внушало бы опаску, нет. Да, и трудно вообразить, что где-то существует нравящийся всем на 100% брокер.
Заинтересовавшись возможностями CubusFX следует пройти регистрацию и внести деньги на торговый баланс. Алгоритм создания аккаунта настолько простой, что справится даже ребенок. А вот касательно денежных вопросов не помешает прояснить некоторые моменты:
Ввод и вывод средств возможен через:
Период ожидания при пополнении и снятии:
Осуществляя финансовые транзакции, важно помнить, что CubusFX комиссионных со своей стороны не насчитывает. Но необходимо помнить, что любая регулируемая финансовая организация потребует пройти верификацию. Поэтому перед первым снятием понадобится пройти процедуру по проверке личных данных. Ее длительность занимает в зависимости от загрузки 1-3 дня.
После пополнения счета первым делом следует познакомиться с терминалом. И здесь опытные трейдеры испытают самые теплые ощущения. Потому что платформа напоминает TradingView своим интерфейсом, который состоит из:
Как и интерфейс, ассортимент активов тоже приятно удивляет. Ведь здесь имеются:
Численность активов суммарно достигает двух сотен. И пользователи пишут в отзывах о CubusFX, что ассортимент еще и постепенно становится шире.
CubusFX не просто оказывает брокерские услуги. Здесь еще и содержат свой штат профессиональных аналитиков. Их задача состоит в том, чтобы неустанно мониторить рынки и искать потенциально прибыльные ситуации.
И результатами работы профессионалов бесплатно делятся с клиентами. Те, в свою очередь, когда освещают этот момент в отзывах о CubusFX, указывают, что вилка заработка по таким готовым прогнозам составляет 10-30% в месяц. Некоторые комментарии свидетельствуют и про более весомые цифры. Нетрудно подсчитать, какой будет годовая доходность. Конечно, сам брокер тут никаких гарантий не дает. Однако часть сообщений подтверждает, что люди уже так торгуют и получают прибыль на протяжении многих месяцев и даже лет.
Но и это не все. Если хочется самим освоить трейдинг, то стоит пройти обучение от экспертов CubusFX. За получение этой услуги тоже не нужно платить. Достаточно зарегистрироваться и подтвердить серьезность намерений, пополнив торговый счет. После этого следует пообщаться с личным менеджером, который согласует графики и скажет, когда и в какое время будет проведено обучение. Причем сотрудники компании в этом вопросе подстраиваются под клиента.
Заканчивая небольшой обзор, необходимо заметить, что CubusFX радует уровнем оказываемого сервиса. Поэтому даже на фоне большого количества других брокерских организаций он привлекает внимание. И особенный интерес он представляет для новичков, так как услуги обучения и профессиональная аналитика позволяют им выходить на стабильный профит, избегая распространенных ошибок.LdtCK9NEf
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