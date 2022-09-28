Terra Trade отзывы: сколько можно заработать на сигналах

Terra Trade – наглядный пример компании, соответствующей духу времени. Она уже долгое время с успехом ведет обслуживание трейдеров разных стран. И не планирует останавливаться на достигнутом. А продолжает совершенствовать условия, внедрять новые инструменты и технологии, делая трейдинг более доступным и прибыльным. В России компания хорошо стала известна в 2021 году. Тогда был введен новый тип аккаунта, открывший Terra Trade для широких масс. В результате брокер стал удобным и надежным партнером не только для профи, но и для новичков. Отзывы о Terra Trade показывают, что еще никогда зарабатывать на финансовых рынках не было так просто. При таких преимуществах следует уделить внимание брокеру и сделать его краткий обзор.

Отзывы о Terra Trade: что пишут клиенты брокера

Если есть желание изучить самим отзывы о Terra Trade или пополнить их численность собственными комментариями, то следует заглянуть:

1. На страницы тематических сайтов и форумов. 2. В сообщества Terra Trade, работающие в соцсетях ВК и ОК. В блоги Reddit и Blogspot (https://terra--trade.blogspot.com/2023/01/terra-trade.html).

Завершив рассмотрение сотен различных сообщений, нетрудно отметить ряд важных моментов:

— В Terra Trade с уважением и вниманием относятся к клиентам.

— Брокер выполняет взятые на себя обязательства, особенно финансового характера. У пользователей нет никаких нареканий по части снятия средств.

— Условия обслуживания становятся лучше с каждым днем. Это нетрудно выявить, сопоставив ранние отзывы о Terra Trade и те, что оставлены относительно недавно.

— Работники службы техподдержки отвечают на русском языке. И терпеливо разъясняют каждый непонятный момент. Поэтому новичкам не о чем переживать. Им предоставят максимально исчерпывающую консультацию по любым аспектам.

— Комментарии содержат массу интересной информации по рекомендациям. Кстати, на самом сайте Terra Trade информации об этом мало. Поэтому в обзоре уделим им повышенное внимание.

Особенности инвестиций в Terra Trade

Все, кто желает наблюдать за ростом собственного капитала, могут:

1. Использовать возможность выхода на все рынки через Terra Trade, чтобы собрать инвест-портфели с разнообразными активами. Многообразие финансовых инструментов позволяет собирать портфели под разные цели по прибыли, срокам, сохранению капитала и т. п. Если клиент не уверен, во что инвестировать или как это лучше делать, то представители брокера придут на помощь.

2. Воспользоваться услугой торговых рекомендаций, которые, кстати, даются бесплатно. В отличие от прошлого варианта, здесь придется чаще поглядывать в терминал. Но и потенциал прибыли тут намного выше. Тем же, кто хочет освоить трейдинг, данный вариант позволит не только выйти на стабильный доход, но и глубже понять, как работают эксперты.

Готовые сигналы Terra Trade: как начать пользоваться?

Выше уже говорилось, что возможность пользоваться сигналами предоставляют бесплатно. Но это не делает их доступными для первого встречного. Поскольку брокер делится профессиональной аналитикой только со своими клиентами. Так что сперва потребуется:

1. Зарегистрироваться на сайте. С этим все просто. И процесс регистрации занимает не более минуты. 2. Пополнить баланс. Мало просто зарегистрироваться. Необходимо также подтвердить серьезность намерений. Но это простая формальность. Поскольку минимальный депозит тут всего $100. 3. После создания счета с клиентом связывается менеджер, который ответит на вопросы и даст советы по использованию рекомендаций.

Читая отзывы о Terra Trade, можно видеть, как интересующиеся люди спрашивают, почему рекомендации не доступны сразу по умолчанию. Зачем нужен этот разговор с личным менеджером или одним из представителей службы поддержки? Наверняка профессионалам этот момент разъяснять не потребуется. Ну а новичкам объясним. Дело в том, что неопытные трейдеры порой умудряются слить деньги даже там, где это было невозможно. Основная причина – наплевательское отношение к рискам. Поэтому представители Terra Trade сперва хотят убедиться, что инвестор понимает важность осторожного риск-менеджмента. И в реальной торговле у пользователя не возникнет проблем с его практическим применением.

На какую прибыль стоит рассчитывать?

Логичный вопрос, но точного ответа на него быть не может. Во-первых, потому что невозможно заранее сказать, что будет с ценами. Потому что суммарное число сигналов за период сильно разнится. Во-вторых, у каждого инвестора свой подход, что влияет на результаты. Но на основании отзывов о Terra Trade нетрудно сделать несколько наблюдений и предположений:



1. Те, кто на сделку выделяет из депозита 0,5-1%, часто в отзывах о Terra Trade пишут о доходности на уровне 10% в месяц и больше. При этом указывается, что инвесторы слепо повторяют сигналы. И это весьма неплохо, т. к. увеличение имеющихся средств каждые 30 дней на 10% – это от 300% в год.

2. Есть категория комментариев, в которых инвесторы говорят о более значимом риске – 2-3% на сделку. Тогда доходность стремительно вырастает и достигает 30% в месяц. Однако в этом случае желательно уделять больше внимание рискам и переводить позиции в безубыток по прохождению цены в положительной зоне 1:1.

Оценивая доходность сигналов, важно помнить о магии волшебных процентов. Этот момент почему-то часто упускают из виду начинающие трейдеры. Чтобы наглядно его объяснить, следует подчеркнуть то, что говорилось выше. А именно: 10% ежемесячно – это не 120% в год, а 300%. Потому что каждый новый месяц 10% начисляется на подросшую за прошлый аналогичный период сумму депозита. Соответственно, 20% в месяц – это не 240% в год, а 900%! Чтобы понимать, почему делаем на этом такой акцент, предлагаем вам следующее. Откройте калькулятор сложных процентов в интернете, вбейте туда начальный депозит в $1000, а потом посчитайте, сколько времени вам потребуется, чтобы стать миллионером при доходности 20% ежемесячно. Гарантируем, что ответ вас удивит!

Какие рынки открыты для инвестиций через Terra Trade

Среди главных преимуществ Terra Trade – широкий выбор активов с разных торговых площадок. Клиентам доступны:



1. Форекс с его валютами. Цены национальных валют постоянно колеблются. И вместе с кредитным плечом на уровне 1:100 это дает возможность спекулянтам использовать малейшее отклонение котировок для ощутимого заработка. На Форекс за 24 часа обменивается валют на сумму от 4-5 трлн долларов! А Terra Trade позволяет зарабатывать почти на всех валютах Форекс.

2. Фондовая биржа – акции. Если ранее приходилось терпеть неудобства торговли через фондовые брокерские организации, то теперь это в прошлом. Сегодня можно через Terra Trade покупать и продавать CFD на акции, что намного комфортнее.

3. Фондовая биржа – индексы. Если акция отражает изменение стоимости ценной бумаги вполне определенной компании, то индекс показывает среднюю цену целого пула акций в рамках одной биржи или какого-то определенного сектора. В Terra Trade почти три десятка индексов разных мировых бирж и секторов экономики. И этот класс активов отлично поддается техническому анализу.

4. Металлы и сырьевые товары. Цена нефти и газа, золота и серебра часто формирует устойчивые тренды. По этой причине спекулянты и инвесторы неустанно отслеживают их поведение. Перечисленные финансовые инструменты отлично подходят и для интрадей-торговли и для свинг-трейдинга на среднесрок.

5. С/х продукция. На мировых рынках активно торгуется хлопок, сахар, кукуруза, кофе и прочая фермерская продукция. Эти инструменты часто демонстрируют сильные тренды в период сезонности, что делает заработок относительно легким.

6. Цифровые активы. Криптовалюты сейчас обладают огромной популярностью. Их повышенная волатильность дает возможность ловить устойчивые тренды. Но работать через криптобиржи опасно, да и не очень удобно. А вот сотрудничать с надежным брокером Terra Trade и торговать через его удобный терминал – как раз то, что нужно. Поэтому не упускайте шанс получить прибыль на росте и падении стоимости биткоина, кардано, эфира и прочих криптовалют.

В каких условиях предстоит сотрудничать

1. Стартовый депозит: $100. 2. Минимальная величина позиции: 0.01. 3. Размер кредитного плеча: 1 к 100. 4. Исполнение ордеров: Instant (мгновенное). 5. Спред: для каждого актива свой – фиксированный. Максимальное значение 5 пунктов. 6. Торговая комиссия составляет 5 долларов за лот. 7. Снятие денег и пополнение возможно в криптовалютах, через карты банковских систем, а также с помощью популярных платежных систем: Qiwi, PayPal и т. п.

Исходя из очевидных фактов, сотрудничество с Terra Trade будет одинаково приятным всем категориям трейдеров. Компания позаботилась, чтобы у каждого были возможности для применения выбранных приемов заработка в условиях максимального комфорта. А торги по рекомендациям и вовсе подарят многим людям то, о чем раньше им доводилось лишь мечтать – стабильные доходы с финансовых рынков! Причем для их получения не нужно обладать ни специальными знаниями, ни опытом. Достаточно просто опереться на опыт экспертов. Ну а те, кто уже так сделали, пожалуйста, оставьте отзывы о Terra Trade. Возможно, они послужат напутствием для других людей, которые находятся в поисках порядочного брокера.