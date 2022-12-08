Reiman-group отзывы: сопровождение сделок от брокера

Брокер Reiman-group заслужил признательность трейдеров из разных уголков мира благодаря тому, что он не просто предлагает свое посредничество в сделках, а реально помогает клиентам успешно извлекать прибыль с финансовых рынков. Для этого на платформе используется масса инструментов — широкий выбор инвестиционных активов, мощный терминал собственной разработки, качественное обучение и аналитика и многое другое, о чем можно узнать из отзывов о Reiman-group.
Авторы отзывов о Reiman-group размещают свои впечатления от сотрудничества с онлайн-брокером в социальных сетях и блогах:
Из отзывов о Reiman-group можно узнать, что он:
Если исходить из отзывов о Reiman-group, то оказывается, что практически все условия брокерской площадки — более привлекательны, чем среднеотраслевые.
Для максимального эффекта при инвестировании брокерская компания поддерживает торговлю 233 активами. А именно:
— Forex. 50+ валютных пар, что примерно соответствует среднему показателю по отрасли. К ним относятся основные (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и т.д.), второстепенные (NZD/CAD, EUR/JPY и т. д.) и экзотические (USD/SGD, EUR/HKD и т. д.) валюты.
— CFD на акции. Доступный выбор включает в себя некоторые из акций основных бирж США, Великобритании и Европы.
— Индексы. 20+ индексов, что намного больше, чем обычно можно увидеть у конкурентов. Наиболее популярны индексы, объединяющие акции крупнейших и всемирно признанных компаний Германии, Японии и США.
— Товары. Широкий список твердых и мягких товаров (металлы, такие как золото и серебро, энергоносители, такие как нефть и газ, а также сахар, какао и хлопок).
— Криптовалюты. На онлайн-площадке отлично торгуются Bitcoin и Ethereum против доллара США, Bitcoin Cash, Dash, Eos, Litecoin, Stellar, Monero, Ripple в парах друг с другом и с фиатом.
В целом, диапазон финансовых активов очень обширен. Выбор, согласно отзывам о Reiman-group, удовлетворяет подавляющее большинство трейдеров.
Минимальный счет у Reiman-group требует депозита 300 долларов США, а это доступная сумма практически для каждого начинающего инвестора. Спреды уверенно стремятся к нулю и в среднем составляют около 0,6 п. (отличный показатель для отрасли), при этом взимается комиссия 5 долларов США за полный лот.
Неторговые операции, как ввод/вывод средств или бездействие, комиссионными сборами не облагаются. Все процессы абсолютно прозрачны, а условия по спредам и свопам ясно изложены на сайте.
Для всех учетных записей существует единое предложение:
Клиенты брокера могут выбирать из трех типов учетных записей. Это СТАНДАРТ, БРОНЗА, СЕРЕБРО с соответствующим минимумом при пополнении $300/$2500/$10000. То есть, и новичок, и профессионал найдет для себя подходящий вариант. Владельцы премиальных онлайн-счетов имеют преференции в виде более узких спредов и персонализированных дополнительных сервисов.
Для большего комфорта брокер предлагает несколько способов пополнения баланса онлайн-счета. Причем все методы, кроме криптоплатежа, являются мгновенными. Деньги сразу отражаются на балансе. Криптопереводы добавляются обычно в течение часа.
Доступные платежные системы:
Стандартное время обработки запросов на вывод средств — тот же день. А весь процесс полностью занимает от 6 до 72 часов, в зависимости от выбранной платежной системы. По отзывам о Reiman-group, криптоинвесторы видят в цифровом кошельке деньги раньше, чем обладатели банковских карт.
Инструкция по выводу средств:
Если все операции проводятся с помощью Visa/MasterCard/МИР, то достаточно единожды ввести данные в систему. Тогда не будет необходимости каждый раз указывать реквизиты.
Брокер предоставляет только свое собственное программное обеспечение. Несмотря на внешнюю простоту, оно имеет многие из тех же функций, что и MT4. Так в полном объеме присутствуют мощные инструменты построения графиков, предусмотрена торговля в один клик, опция стоп-лосс, несколько типов ордеров, оповещения о ценах и статистика производительности в реальном времени. Трейдеры получают доступ к новостям рынка и экономическому календарю с комментариями экспертов, что очень удобно.
Пользователь может выбирать из трех вариаций терминала — десктопной, браузерной и мобильной. Все версии отлично спроектированы, имеют одинаковый высокопроизводительный функционал и позволяют работать из любого места и с любого устройства.
Учебные материалы, доступные на платформе, являются, согласно отзывам о Reiman-group, одними из лучших в отрасли и предназначены для трейдеров с различными уровнями подготовки.
Брокер создал собственную школу трейдинга, которая располагает разнообразными учебными пособиями. Он также проводит вебинары несколько раз в неделю, предоставляет библиотеку статей и индивидуальное наставничество.
У школы трейдинга хороший выбор мини-курсов. Курсы охватывают различные темы. Например:
Также на сайте есть руководство по проприетарному программному обеспечению. Разделы для начинающих и малоопытных онлайн-трейдеров открыты для публики, но курсы обучения экспертов предназначены только для владельцев премиальных счетов.
Библиотека, составленная специалистами компании, обширна и содержит короткие статьи, посвященные разбору отдельных стратегий, фундаментальному и техническому анализу и часто задаваемым вопросам.
На онлайн-платформе предусмотрено индивидуальное наставничество. Его осуществляют ведущие эксперты фирмы. Сервис можно организовать через менеджера по работе с клиентами. На этих занятиях онлайн-трейдеров обучают анализу рыночной ситуации, включая управление рисками и торговую психологию. Занятия проводятся по индивидуальному плану.
Еженедельные вебинары посвящены рыночной аналитике в реальном времени. Для демонстрации используется онлайн-терминал Reiman-group. За основной частью вебинара обычно следует живая дискуссия, во время которой трейдеры общаются с экспертами и аналитиками, задают вопросы и вникают в нюансы прибыльного трейдинга.
Сегодня мало быть просто надежным прозрачным брокером. В инвестирование приходит множество новичков, и важно создать им такие условия, чтобы они не разочаровались, потеряв стартовый капитал. Reiman-group в этом смысле — уникальный партнер. Он ценит каждого клиента и стремится, чтобы тот получал лучшую отдачу от своих инвестиций.
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