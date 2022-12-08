Reiman-group отзывы: сопровождение сделок от брокера

Брокер Reiman-group заслужил признательность трейдеров из разных уголков мира благодаря тому, что он не просто предлагает свое посредничество в сделках, а реально помогает клиентам успешно извлекать прибыль с финансовых рынков. Для этого на платформе используется масса инструментов — широкий выбор инвестиционных активов, мощный терминал собственной разработки, качественное обучение и аналитика и многое другое, о чем можно узнать из отзывов о Reiman-group.

Отзывы о Reiman-group: мнение реальных клиентов

Авторы отзывов о Reiman-group размещают свои впечатления от сотрудничества с онлайн-брокером в социальных сетях и блогах:

Из отзывов о Reiman-group можно узнать, что он:

1. Имеет лицензию FCA и разрешение на осуществление финансово-посреднической деятельности. 2. Скрупулезен в вопросах вывода прибыли. 3. Поддерживает пользователей онлайн-платформы на каждом этапе инвестирования. 4. Ответственно подходит к решению любых, даже самых мелких проблем клиентов. 5. Предлагает дополнительные сервисы для наиболее эффективного вложения каждого доллара.

Если исходить из отзывов о Reiman-group, то оказывается, что практически все условия брокерской площадки — более привлекательны, чем среднеотраслевые.

Финансовые активы

Для максимального эффекта при инвестировании брокерская компания поддерживает торговлю 233 активами. А именно:

— Forex. 50+ валютных пар, что примерно соответствует среднему показателю по отрасли. К ним относятся основные (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и т.д.), второстепенные (NZD/CAD, EUR/JPY и т. д.) и экзотические (USD/SGD, EUR/HKD и т. д.) валюты.

— CFD на акции. Доступный выбор включает в себя некоторые из акций основных бирж США, Великобритании и Европы.

— Индексы. 20+ индексов, что намного больше, чем обычно можно увидеть у конкурентов. Наиболее популярны индексы, объединяющие акции крупнейших и всемирно признанных компаний Германии, Японии и США.

— Товары. Широкий список твердых и мягких товаров (металлы, такие как золото и серебро, энергоносители, такие как нефть и газ, а также сахар, какао и хлопок).

— Криптовалюты. На онлайн-площадке отлично торгуются Bitcoin и Ethereum против доллара США, Bitcoin Cash, Dash, Eos, Litecoin, Stellar, Monero, Ripple в парах друг с другом и с фиатом.

В целом, диапазон финансовых активов очень обширен. Выбор, согласно отзывам о Reiman-group, удовлетворяет подавляющее большинство трейдеров.

Расходы

Минимальный счет у Reiman-group требует депозита 300 долларов США, а это доступная сумма практически для каждого начинающего инвестора. Спреды уверенно стремятся к нулю и в среднем составляют около 0,6 п. (отличный показатель для отрасли), при этом взимается комиссия 5 долларов США за полный лот.

Неторговые операции, как ввод/вывод средств или бездействие, комиссионными сборами не облагаются. Все процессы абсолютно прозрачны, а условия по спредам и свопам ясно изложены на сайте.

Учетные записи Reiman-group

Для всех учетных записей существует единое предложение:

— кредитное плечо до 400:1;

— сквозное исполнение приказов за миллисекунды;

— торговые объемы от микролота;

— разрешение применять любые стратегии.

Клиенты брокера могут выбирать из трех типов учетных записей. Это СТАНДАРТ, БРОНЗА, СЕРЕБРО с соответствующим минимумом при пополнении $300/$2500/$10000. То есть, и новичок, и профессионал найдет для себя подходящий вариант. Владельцы премиальных онлайн-счетов имеют преференции в виде более узких спредов и персонализированных дополнительных сервисов.

Пополнение депозитов и снятие средств

Для большего комфорта брокер предлагает несколько способов пополнения баланса онлайн-счета. Причем все методы, кроме криптоплатежа, являются мгновенными. Деньги сразу отражаются на балансе. Криптопереводы добавляются обычно в течение часа.

Доступные платежные системы:

— Visa;

— MasterCard;

— UnionPay;

— МИР;

— Skrill;

— PayPal;

— Neteller;

— Qiwi;

— WebMoney.

Стандартное время обработки запросов на вывод средств — тот же день. А весь процесс полностью занимает от 6 до 72 часов, в зависимости от выбранной платежной системы. По отзывам о Reiman-group, криптоинвесторы видят в цифровом кошельке деньги раньше, чем обладатели банковских карт.

Инструкция по выводу средств:

1. Войдите в клиентский портал на торговой платформе. 2. Найдите и откройте раздел «Пополнить и снять средства». 3. Укажите способ вывода и сумму, которую хотите снять. 4. Нажмите «Начать вывод».

Если все операции проводятся с помощью Visa/MasterCard/МИР, то достаточно единожды ввести данные в систему. Тогда не будет необходимости каждый раз указывать реквизиты.

Онлайн-терминал Reiman-group

Брокер предоставляет только свое собственное программное обеспечение. Несмотря на внешнюю простоту, оно имеет многие из тех же функций, что и MT4. Так в полном объеме присутствуют мощные инструменты построения графиков, предусмотрена торговля в один клик, опция стоп-лосс, несколько типов ордеров, оповещения о ценах и статистика производительности в реальном времени. Трейдеры получают доступ к новостям рынка и экономическому календарю с комментариями экспертов, что очень удобно.

Пользователь может выбирать из трех вариаций терминала — десктопной, браузерной и мобильной. Все версии отлично спроектированы, имеют одинаковый высокопроизводительный функционал и позволяют работать из любого места и с любого устройства.

Обучение

Учебные материалы, доступные на платформе, являются, согласно отзывам о Reiman-group, одними из лучших в отрасли и предназначены для трейдеров с различными уровнями подготовки.

Брокер создал собственную школу трейдинга, которая располагает разнообразными учебными пособиями. Он также проводит вебинары несколько раз в неделю, предоставляет библиотеку статей и индивидуальное наставничество.

Курсы

У школы трейдинга хороший выбор мини-курсов. Курсы охватывают различные темы. Например:

— «Основные концепции успешного трейдинга».

— «Как работает рынок».

— «Основы торговли на Форекс».

— «Обзор рисков, связанных с торговлей CFD».

— «Рыночные настроения и межрыночная корреляция».

Также на сайте есть руководство по проприетарному программному обеспечению. Разделы для начинающих и малоопытных онлайн-трейдеров открыты для публики, но курсы обучения экспертов предназначены только для владельцев премиальных счетов.

Библиотека статей

Библиотека, составленная специалистами компании, обширна и содержит короткие статьи, посвященные разбору отдельных стратегий, фундаментальному и техническому анализу и часто задаваемым вопросам.

Индивидуальное наставничество

На онлайн-платформе предусмотрено индивидуальное наставничество. Его осуществляют ведущие эксперты фирмы. Сервис можно организовать через менеджера по работе с клиентами. На этих занятиях онлайн-трейдеров обучают анализу рыночной ситуации, включая управление рисками и торговую психологию. Занятия проводятся по индивидуальному плану.

Вебинары

Еженедельные вебинары посвящены рыночной аналитике в реальном времени. Для демонстрации используется онлайн-терминал Reiman-group. За основной частью вебинара обычно следует живая дискуссия, во время которой трейдеры общаются с экспертами и аналитиками, задают вопросы и вникают в нюансы прибыльного трейдинга.

Заключение

Сегодня мало быть просто надежным прозрачным брокером. В инвестирование приходит множество новичков, и важно создать им такие условия, чтобы они не разочаровались, потеряв стартовый капитал. Reiman-group в этом смысле — уникальный партнер. Он ценит каждого клиента и стремится, чтобы тот получал лучшую отдачу от своих инвестиций.