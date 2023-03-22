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JD Market Expo отзывы: брокер, которому можно доверять

JD Market Expo — брокер, которому доверяют. Это следует из многих отзывов о JD Market Expo. Высокий рейтинг торговой платформы обусловлен исключительной порядочностью онлайн-брокера и комфортными инвестиционными условиями.

Отзывы о JD Market Expo: мнение реальных клиентов, review

Отзывы о JD Market Expo доступны на многих популярных сайтах:

— Rusvest https://rusvest.ru/otzyvy/brokers/jd-market-expo-otzyvy-chem-xorosha-platforma-brokera/;
— Rucoins;
— Solarcoin;
— Reddit.

На всех ресурсах отзывы о JD Market Expo — исключительно положительные. В них, как правило, обсуждаются сервисы площадки, но не жалобы на несвоевременный вывод средств.

JD Market Expo отзывы: брокер, которому можно доверять

Так авторы отзывов о JD Market Expo констатируют, что команда брокера действительно помогает им успешно инвестировать. Многие обращают внимание на хорошо организованное обучение, а кому-то по вкусу рекомендации экспертов. В общем и целом, отзывы о JD Market Expo подтверждают: он работает для своих клиентов, а не против них.

Регуляция JD Market Expo

Надежная регуляция — важнейший фактор при выборе онлайн-брокера. Платформа с нерегулируемым статусом опасна для сотрудничества. Брокер контролируется и проверяется двумя регулирующими органами:

— по месту регистрации в Вануату (VFSC, регистрационный номер 302914);
— CySEC (Кипр).

Регулируемая брокерская компания не манипулирует ценовыми котировками и деньгами клиентов. А если клиент оформляет заявку на вывод средств, то она удовлетворяется со стопроцентной вероятностью. При нарушении любого из требований регуляторного органа брокер лишается лицензии и облагается космическим штрафом.

Маржинальная торговля

Как и большинство игроков отрасли, брокер обеспечивает наличие кредитного плеча. Это мощный инструмент для роста потенциальной прибыли за счет возможности увеличения начального баланса. При этом финансовый рычаг способен повлиять и на размер убытков.

JD Market Expo отзывы: брокер, которому можно доверять

Коэффициент кредитного плеча зависит от торгуемого инструмента, и определяется нормативными ограничениями ESMA для каждого региона. Например, российские трейдеры имеют право использовать плечо до 1:100 для Форекс, 1:50 для товаров, 1:20 для акций, 1:10 для индексов.

Депозиты и выплата средств

Возможности для пополнения/снятия средств включают в себя несколько предложений от различных поставщиков. Предложения покрывают потребности практически каждого трейдера, независимо от страны, в которой он находится. Методы пополнения включают:

— карточные платежи;
— банковские переводы;
— ЭПС;
— криптокошельки.

Российские инвесторы могут оперировать даже картами МИР. Комиссионная ставка при пополнении депозита равна нулю.

Вывод прибыли сопровождается комиссионным сбором 4,6%. Это не самый лучший показатель по отрасли. Однако недостаток компенсируется скоростью вывода средств. Заявки обрабатываются в течение 5 минут. А из отзывов о брокере следует, что основная масса клиентов компании видит свои деньги на счете уже через сутки.

JD Market Expo отзывы: брокер, которому можно доверять

Минимальный депозит на платформе составляет 250 USD. Владельцы минимальных депозитов имеют доступ ко всем сервисам и инструментам торговой площадки.

Инвесторы с большим капиталом выбирают из широкой линейки учетных записей, где, например, VIP-пакет предполагает наличие торгового баланса от 100 000 USD.

Основные условия сотрудничества

На платформе созданы все условия для продуктивного инвестирования в финансовые рынки:

— 190 финансовых активов;
— низкие расходы — узкие плавающие спреды и нулевые комиссии при управлении сделками;
— доступный порог входа;
— сквозное исполнение приказов без реквот;
— регулируемое кредитное плечо;
— рыночные и отложенные ордера;
— мощное программное обеспечение;
— инструменты для исследований и анализа;
— торговые сигналы;
— техподдержка 24/5;
— бонусная программа.

Низкие издержки и оперативный вывод прибыли являются главными преимуществами брокерской компании на данный момент.

Программное обеспечение JD Market Expo

Брокер предлагает участникам финансовых рынков инвестировать через терминал собственной разработки. Как и у большинства подобных программ существуют три варианта ПО — десктопный, браузерный и мобильный. Однако, в данном случае основной является веб-браузерная версия. Разработчики учли статистические данные, которые утверждают, что все больше трейдеров стремятся торговать без привязки к рабочему месту.

И если, как правило, браузерные версии уступают десктопным с точки зрения функционала, то отзывы о JD Market Expo свидетельствуют об обратном. Его веб-терминал имеет массу очевидных достоинств:

1. Настройки ценовых графиков позволяют визуализировать картину в виде японских свечей, баров, линий, областей.
2. Экраны с графиками переключаются одним нажатием клавиши.
3. Доступно более 80 технических индикаторов, геометрических шаблонов и инструментов рисования
4. Есть опция формирования отчетов и статистических данных.
5. Присутствует новостная лента и экономический календарь.
6. Чат техподдержки находится прямо под ценовым графиком.

Согласно отзывам о JD Market Expo, брокерская компания создала действительно уникальное программное обеспечение для трейдинга.

Обучение

Команда брокерской фирмы со всей серьезностью подошла к вопросу обучения пользователей платформы. Каждому трейдеру доступны:

— групповые занятия;
— индивидуальные консультации;
— участие в вебинарах и живых торговых сессиях;
— письменный и видео контент;
— электронная библиотека учебников;
— прогнозы и рекомендации аналитического отдела.

Авторы отзывов о JD Market Expo, прошедшие обучение, остались довольны и организацией процесса, и уровнем полученных знаний.

Техподдержка 24/5

Служба поддержки клиентов работает очень оперативно. Заметно, что для компании вопрос обслуживания является приоритетным. Доступные способы связи — онлайн-чат, е-мейл, телефон.

Иконка чата расположена очень удобно, в правом нижнем углу экрана. Она активна и на главной странице сайта, и прямо под графиком. Это — самый быстрый метод связаться с техподдержкой. Оператор отвечает в течение минуты.

Электронная почта и номер телефона, конечно же, тоже востребованы. Однако не так популярны. Трейдеры предпочитают максимально быструю связь.

Заключение

JD Market Expo предоставляет любому розничному трейдеру возможность торговать на справедливых условиях с использованием цен непосредственно от поставщиков ликвидности. Компания делает все зависящее от нее, чтобы расходы пользователей были низкими, а доходы — высокими. Именно с этой целью постоянно внедряются новые инновационные сервисы, а список активов для инвестирования неуклонно расширяется. Качественное обучение направлено на то, чтобы даже абсолютный новичок в трейдинге со временем смог почувствовать себя профессионалом.

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