JD Market Expo отзывы: брокер, которому можно доверять

JD Market Expo — брокер, которому доверяют. Это следует из многих отзывов о JD Market Expo. Высокий рейтинг торговой платформы обусловлен исключительной порядочностью онлайн-брокера и комфортными инвестиционными условиями.
Отзывы о JD Market Expo: мнение реальных клиентов, review
Отзывы о JD Market Expo доступны на многих популярных сайтах:
— Rusvest https://rusvest.ru/otzyvy/brokers/jd-market-expo-otzyvy-chem-xorosha-platforma-brokera/;
— Rucoins;
— Solarcoin;
— Reddit.
На всех ресурсах отзывы о JD Market Expo — исключительно положительные. В них, как правило, обсуждаются сервисы площадки, но не жалобы на несвоевременный вывод средств.
Так авторы отзывов о JD Market Expo констатируют, что команда брокера действительно помогает им успешно инвестировать. Многие обращают внимание на хорошо организованное обучение, а кому-то по вкусу рекомендации экспертов. В общем и целом, отзывы о JD Market Expo подтверждают: он работает для своих клиентов, а не против них.
Регуляция JD Market Expo
Надежная регуляция — важнейший фактор при выборе онлайн-брокера. Платформа с нерегулируемым статусом опасна для сотрудничества. Брокер контролируется и проверяется двумя регулирующими органами:
— по месту регистрации в Вануату (VFSC, регистрационный номер 302914);
— CySEC (Кипр).
Регулируемая брокерская компания не манипулирует ценовыми котировками и деньгами клиентов. А если клиент оформляет заявку на вывод средств, то она удовлетворяется со стопроцентной вероятностью. При нарушении любого из требований регуляторного органа брокер лишается лицензии и облагается космическим штрафом.
Маржинальная торговля
Как и большинство игроков отрасли, брокер обеспечивает наличие кредитного плеча. Это мощный инструмент для роста потенциальной прибыли за счет возможности увеличения начального баланса. При этом финансовый рычаг способен повлиять и на размер убытков.
Коэффициент кредитного плеча зависит от торгуемого инструмента, и определяется нормативными ограничениями ESMA для каждого региона. Например, российские трейдеры имеют право использовать плечо до 1:100 для Форекс, 1:50 для товаров, 1:20 для акций, 1:10 для индексов.
Депозиты и выплата средств
Возможности для пополнения/снятия средств включают в себя несколько предложений от различных поставщиков. Предложения покрывают потребности практически каждого трейдера, независимо от страны, в которой он находится. Методы пополнения включают:
— карточные платежи;
— банковские переводы;
— ЭПС;
— криптокошельки.
Российские инвесторы могут оперировать даже картами МИР. Комиссионная ставка при пополнении депозита равна нулю.
Вывод прибыли сопровождается комиссионным сбором 4,6%. Это не самый лучший показатель по отрасли. Однако недостаток компенсируется скоростью вывода средств. Заявки обрабатываются в течение 5 минут. А из отзывов о брокере следует, что основная масса клиентов компании видит свои деньги на счете уже через сутки.
Минимальный депозит на платформе составляет 250 USD. Владельцы минимальных депозитов имеют доступ ко всем сервисам и инструментам торговой площадки.
Инвесторы с большим капиталом выбирают из широкой линейки учетных записей, где, например, VIP-пакет предполагает наличие торгового баланса от 100 000 USD.
Основные условия сотрудничества
На платформе созданы все условия для продуктивного инвестирования в финансовые рынки:
— 190 финансовых активов;
— низкие расходы — узкие плавающие спреды и нулевые комиссии при управлении сделками;
— доступный порог входа;
— сквозное исполнение приказов без реквот;
— регулируемое кредитное плечо;
— рыночные и отложенные ордера;
— мощное программное обеспечение;
— инструменты для исследований и анализа;
— торговые сигналы;
— техподдержка 24/5;
— бонусная программа.
Низкие издержки и оперативный вывод прибыли являются главными преимуществами брокерской компании на данный момент.
Программное обеспечение JD Market Expo
Брокер предлагает участникам финансовых рынков инвестировать через терминал собственной разработки. Как и у большинства подобных программ существуют три варианта ПО — десктопный, браузерный и мобильный. Однако, в данном случае основной является веб-браузерная версия. Разработчики учли статистические данные, которые утверждают, что все больше трейдеров стремятся торговать без привязки к рабочему месту.
И если, как правило, браузерные версии уступают десктопным с точки зрения функционала, то отзывы о JD Market Expo свидетельствуют об обратном. Его веб-терминал имеет массу очевидных достоинств:
1. Настройки ценовых графиков позволяют визуализировать картину в виде японских свечей, баров, линий, областей.
2. Экраны с графиками переключаются одним нажатием клавиши.
3. Доступно более 80 технических индикаторов, геометрических шаблонов и инструментов рисования
4. Есть опция формирования отчетов и статистических данных.
5. Присутствует новостная лента и экономический календарь.
6. Чат техподдержки находится прямо под ценовым графиком.
Согласно отзывам о JD Market Expo, брокерская компания создала действительно уникальное программное обеспечение для трейдинга.
Обучение
Команда брокерской фирмы со всей серьезностью подошла к вопросу обучения пользователей платформы. Каждому трейдеру доступны:
— групповые занятия;
— индивидуальные консультации;
— участие в вебинарах и живых торговых сессиях;
— письменный и видео контент;
— электронная библиотека учебников;
— прогнозы и рекомендации аналитического отдела.
Авторы отзывов о JD Market Expo, прошедшие обучение, остались довольны и организацией процесса, и уровнем полученных знаний.
Техподдержка 24/5
Служба поддержки клиентов работает очень оперативно. Заметно, что для компании вопрос обслуживания является приоритетным. Доступные способы связи — онлайн-чат, е-мейл, телефон.
Иконка чата расположена очень удобно, в правом нижнем углу экрана. Она активна и на главной странице сайта, и прямо под графиком. Это — самый быстрый метод связаться с техподдержкой. Оператор отвечает в течение минуты.
Электронная почта и номер телефона, конечно же, тоже востребованы. Однако не так популярны. Трейдеры предпочитают максимально быструю связь.
Заключение
JD Market Expo предоставляет любому розничному трейдеру возможность торговать на справедливых условиях с использованием цен непосредственно от поставщиков ликвидности. Компания делает все зависящее от нее, чтобы расходы пользователей были низкими, а доходы — высокими. Именно с этой целью постоянно внедряются новые инновационные сервисы, а список активов для инвестирования неуклонно расширяется. Качественное обучение направлено на то, чтобы даже абсолютный новичок в трейдинге со временем смог почувствовать себя профессионалом.
Реклама. LdtCKhBMY
Брокер Reiman-group заслужил признательность трейдеров из разных уголков мира благодаря тому, что он не просто ...30.03.2022 CBM Group отзывы: выводит брокер деньги или нет?
CBM Group — отмеченный наградами британский брокер и поставщик CFD, использующий популярную платформу UTIP. Основанный ...14.02.2022 STI отзывы: чем платформа брокера лучше остальных?
STI — брокер, появившийся на рынке в январе 2020 года. Да, у него еще нет богатой истории, тем не менее, STI успел уже ...31.01.2022 TVK Capital отзывы: пользуется брокер доверием или нет?
Двадцать лет назад несколько молодых, но очень амбициозных экспертов и аналитиков финансовых рынков пришли к выводу, ...14.01.2022 St24online отзывы: как заработать на финансовых рынках?
Конечно, идеально иметь внушительный капитал для инвестирования. Но в этом нет необходимости с британским брокером ...