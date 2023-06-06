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JPM Consult отзывы: стоит ли новичкам торговать с брокером

JPM Consult — международный брокер, основанный в 2013 году. Он располагает собственным аналитическим центром и мощной технической базой для торговли на финансовых рынках. При этом, согласно отзывам о JPM Consult, брокер интересен не только опытным инвесторам, но и новичкам, которые находятся в поиске альтернативных вариантов для своей карьеры.

JPM Consult отзывы: стоит ли новичкам торговать с брокером

Отзывы о JPM Consult: реальные клиенты о сайте jpmconsult.com

Отзывы о JPM Consult достаточно часто публикуются на известных площадках:

Rusvest;
— Rucoins;
— Solarcoin;
— Reddit;
— Medium.

В отзывах о JPM Consult именно новички проявляют наибольшую активность. Их привлекают:

— разумный порог входа — 100 долларов США;
— наличие демо-счета;
— низкие расходы и отсутствие скрытых комиссий;
— возможность обучаться и пользоваться результатами исследований профессионалов, занятых в аналитическом центре;
— доступность социального трейдинга;
— дружелюбная и компетентная техподдержка, говорящая на многих языках.

Авторы отзывов о JPM Consult довольны тем, что торгуют на регулируемой FCA платформе. Ведь это значит, что их деньги и персональные данные находятся под надежной защитой, и проблем с выплатами ожидать не стоит.

JPM Consult отзывы: стоит ли новичкам торговать с брокером

Ассортимент финансовых активов JPM Consult

В рамках единого торгового пространства брокерская компания предлагает более 400 активов различных классов:

— Форекс представлен 70+ валютными парами. Спреды продуктов Forex начинаются с 0,0 пункта с максимальным кредитным плечом 1: 500.

— Список индексов охватывает более 25 торгуемых активов с максимальным кредитным плечом 1: 200. Это US2000, TW50, SP500 и т.д.

— Энергии CFD включают сырую нефть, природный газ, бензин и газойль. Это позволяет онлайн-трейдерам оперировать нефтью с нулевой ежемесячной платой за пролонгацию.

— Торговля драгоценными металлами распространяется на золото и серебро.

— Мягкие товары объединяют 6 инструментов — хлопок, кофе, какао, апельсины и сахар.

— Акции торгуются исключительно через CFD. Они подразделяются на акции США, Великобритании и Германии.

— 25 криптовалют составляют самые ликвидные пары друг с другом и с фиатом.

Согласно отзывам о JPM Consult, хороший выбор инвестиционных продуктов обеспечивает пользователей гибкими возможностями для заработка.

Организация процесса торговли на платформе JPM Consult

Для обеспечения процесса используется инновационное программное обеспечение UTIP. С его помощью клиенты компании открывают/закрывают сделки, расставляют стоп-лоссы и тейк-профиты одним щелчком мыши.

Минимальный торгуемый объем составляет 0.01 лота (микролот), что при наличии высокого кредитного плеча открывает практически безграничные возможности для каждого трейдера. Даже со стартовым капиталом в 100 долларов США можно без особого риска управлять сразу несколькими позициями.

По отзывам о JPM Consult, брокер не ограничивает клиентов в выборе торговых стратегий. Узкие спреды и отсутствие реквот позволяют эффективно торговать на новостях, скальпировать, размещать отложенные ордера с гарантией исполнения по лучшей цене. Клиентские приказы не задерживаются на серверах компании, а передаются в пул поставщиков ликвидности, что исключает внутриплатформенный конфликт интересов.

Неторговые операции

Отдельно стоит остановиться на том, как осуществляются неторговые операции на платформе. Для снижения общих издержек онлайн-брокер предлагает пополнение и вывод средств без комиссий. Среди доступных платежных методов — банковские карты, электронные кошельки, крипто, SWIFT. Все ПС используются в двух направлениях, при вводе и выводе.

Сроки зачисления средств при пополнении баланса:

— картами и с электронных кошельков — мгновенно;
— криптовалютой — 10-30 минут;
— SWIFT — от 2-х банковских дней.

Вывод денег занимает больше времени. Здесь проще всего криптотрейдерам. Они получают свою прибыль уже через час после оформления заявки на вывод. Владельцы банковских карт, как свидетельствуют отзывы о JPM Consult, ждут не более суток, а те, кто предпочитает банковские переводы, — до 3-х дней. Но какой бы метод не выбрал трейдер, выплата обязательно состоится в оговоренный Регламентом срок.

Помощь трейдерам

Брокер проводит надлежащее обучение своих клиентов, чтобы помочь им полностью понять тактику торговли и воплотить лучшие инвестиционные решения.

На веб-сайте компании есть раздел Справочного центра, где трейдеры могут найти учебные пособия и другую информацию, связанную с такими важными темами, как создание учетной записи, депозиты, снятие средств, мобильные приложения, партнерские отношения и рекламные акции, а также инвестиционные цели (например, куда и когда вкладывать деньги) и т. д.

Пользователи получают оповещения о движении цены продукта, обновлениях сервера и еженедельных свопах через торговые консоли, доступные на платформе. Они включают в себя экономический календарь, калькулятор Forex, инструменты, интегрированные в программное обеспечение, и консоль социальной торговли.

Новичкам предложено воспользоваться сервисом копировальной торговли. Это очень востребованная услуга, поскольку она позволяет зарабатывать прибыль даже без специальных знаний и навыков. Для этой цели в рамках торговой платформы публикуется рейтинг самых успешных пользователей. Их результаты ранжируются по нескольким параметрам, в том числе отражается процент заработанной прибыли и процент просадки. Каждый желающий может выбрать для себя одного или даже нескольких мастер-трейдеров и в автоматическом режиме повторять их сделки. Услуга не бесплатна для копировальщиков. Они отдают мастер-трейдеру небольшую часть прибыли. И это все равно очень выгодно, поскольку защищает депозит новичка от слива.

Все сервисы брокера направлены на оказание реальной помощи клиентам. В этом сомнений нет.

Заключение

С JPM Consult безопасно и комфортно торговать. Брокер предлагает очень лояльные условия по всем направлениям, касается ли это сверхузких спредов или мощного программного обеспечения с обширным функционалом. Но самое главное заключается в том, что финансовый посредник заботится о каждом своем клиенте.

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