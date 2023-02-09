В Екатеринбурге осудили за уклонение от таможенных платежей на 4 млн рублей предпринимателя и его брокера

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафам по 400 тыс. руб. предпринимателя и таможенного брокера. Мужчины признаны виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 4 млн руб., сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Установлено, что в период с марта 2018 по декабрь 2019 года обвиняемые предоставляли в таможенный орган ложные сведения о пожарных извещателях пламени, которые ввозились в Россию через таможенную границу ЕАЭС. Свою вину они отрицали, но государственное обвинение потребовало осудить их и привлечь к уголовной ответственности..
Суд признал екатеринбуржцев виновными и помимо штрафов обязал возместить причиненный ущерб.
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