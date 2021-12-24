Екатеринбургский суд рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на 7 млн руб., инициированное Уральским таможенным управлением. Об этом пишет пресс-служба ведомства.



«Таможенники установили, что руководитель югорского предприятия, занимающегося заготовкой и продажей лесоматериалов, составил фиктивный внешнеэкономический контракт, в котором изменил условия поставки леса в Узбекистан. Таким образом, он занизил таможенную стоимость партии леса, и соответственно, размер таможенных платежей. По такой схеме предприниматель подал 276 деклараций на товары», — приводит пресс-служба Уральского таможенного управления позицию следствия.



Обвиняемый признал вину, уплатил таможенные платежи, а также сделал благотворительное пожертвование в социальное учреждение.