Екатеринбургский суд рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Коммерческая организация и таможенный брокер из Екатеринбурга обвиняются в уклонении от ...22.09.2017 В Серове участника ВЭД уличили в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В Серове участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предстанет перед судом за ...18.06.2014 Суд оштрафовал гражданина за незаконный вывоз леса с территории Свердловской области на сумму 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2014. Серовский районный суд Свердловской области оштрафовал 43-летнего серовчанина за ...14.01.2013 В Екатеринбурге пресечена попытка беспошлинного ввоза 27 кг драгоценных камней
Прилетевший из Бангкока в Екатеринбург житель России пытался беспошлинно ввезти в страну более 27 кг драгоценных камней ...14.01.2013 В Екатеринбург пытались беспошлинно ввезти драгоценностей на сумму более 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Прилетевший из Бангкока в Екатеринбург житель России пытался беспошлинно ввезти в ...