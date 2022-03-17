Суд в Екатеринбурге оштрафовал жителя ХМАО за уклонение от уплаты таможенных платежей при вывозе лесоматериалов на сумму более 6,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 300 тыс. руб. сотрудника ...22.09.2017 В Серове участника ВЭД уличили в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В Серове участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предстанет перед судом за ...27.06.2017 В Нижнем Тагиле гражданин Узбекистана осужден за контрабанду лесоматериалов стоимостью 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 47-летнего ...18.06.2014 Суд оштрафовал гражданина за незаконный вывоз леса с территории Свердловской области на сумму 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2014. Серовский районный суд Свердловской области оштрафовал 43-летнего серовчанина за ...05.12.2012 В отношении ООО «ГКСТ» возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2012. ООО «Группа компаний специализированной техники» уличено в подаче недостоверных ...