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Суд в Екатеринбурге оштрафовал жителя ХМАО за уклонение от уплаты таможенных платежей при вывозе лесоматериалов на сумму более 6,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга рассмотрено уголовное дело, утвержденное Уральской транспортной прокуратурой, в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который обвинялся по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере», сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ходе судебного рассмотрения установлено, что обвиняемый, находясь на территории ХМАО, в период с августа 2019 по декабрь 2021 года вывез из России в Узбекистан по фиктивным документам, содержащим недостоверные сведения о стоимости товара, лесоматериалы на сумму свыше 6,9 млн руб.

«Обвиняемый вину признал, раскаялся, оплатил таможенную задолженность и загладил вину, занявшись благотворительной деятельностью. Суд принял это во внимание и решил освободить его от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тыс. руб.». — пояснили в пресс-службе ведомства.
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