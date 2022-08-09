УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:42

В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генеральным консульством Республики Узбекистан, посвященное вопросам развития туристической отрасли.

Заседание прошло в офисе генконсульства Узбекистана. С приветственным словом выступил Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Жахонгир Парманов. В частности, он отметил, что руководство Республики Узбекистан рассматривает туризм как системообразующую отрасль экономики, и, соответственно, развитие взаимного туристического потока между Узбекистаном и Свердловской областью, другими регионами Урала всегда будет находиться в приоритете.

В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан

Консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Улугбек Халлаков провел презентацию «Туристские возможности Республики Узбекистан». Он отметил позитивную динамику в росте количества туристов, посетивших Узбекистан в 2023-24 годах (рост на 19%), рост количества средств размещения (на данных момент их более 5 тыс.). Был отмечен рост интереса к специализированным турам — экологическим, гастрономическим.

Марианна Галагура, представляющая авиакомпанию «Уральские авиалинии» и Кристина Аксенова, представляющая авиакомпанию «Red Wings», рассказали о развитии полетных программы из Екатеринбурга в города Узбекистана Ташкент, Бухара, Самарканд. Полетные программы позволяют использовать авиарейсы, выполняемые партнерским авиакомпаниями, для гибкого управления туристским продуктом, позволяя комбинировать города прилета и вылета.

В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан

Также туристическому сообществу были представлены типовые туры, разработанные службой дипломатического сервиса при Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, позволяющие осуществить как общее первичное знакомство со страной, так и совершить специализированные поездки.

В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан

В завершении мероприятия руководитель Уральской ассоциации туризма Анатолий Мальцев предложил спроектировать и рассмотреть ряд мер, направленных на привлечение туристического потока из Узбекистана в Екатеринбург и Свердловскую область. Выездной туризм в Республике Узбекистан также развивается, за прошлый год было совершено более 900 международных рейсов. По мнению представителей туристического сообщества, имеются все предпосылки для приглашения туристов из Узбекистана на Урал.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.08.2022 Транзитные рейсы в страны Восточной Азии могут быть запущены из Свердловской области через Узбекистан

Транзитные рейсы из Свердловской области в страны Восточной Азии через Узбекистан могут появиться в ближайшее время. Об ...

09.08.2022 Транзитные рейсы в страны Восточной Азии могут быть запущены из Свердловской области через Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. Транзитные рейсы из Свердловской области в страны Восточной Азии через Узбекистан могут ...

16.04.2020 «Уральские авиалинии» выполнили специальный рейс и доставили 152 трудовых мигрантов в Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2020. Накануне, в четверг, компания «Уральские авиалинии» выполнила специальный рейс по ...

13.11.2018 В Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В Екатеринбурге 13 ноября открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан. Об ...

03.08.2018 Генпрокуратура разрешила экстрадицию задержанного в Свердловской области гражданина Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Узбекистана об экстрадиции ...

Популярные новости
23.01.2025Молочные споры24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города24.01.2025Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов28.01.2025Инфляция стала двузначной
Архив новостей
Февраль 2025 (331)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18