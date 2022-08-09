В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генеральным консульством Республики Узбекистан, посвященное вопросам развития туристической отрасли.Заседание прошло в офисе генконсульства Узбекистана. С приветственным словом выступил Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Жахонгир Парманов. В частности, он отметил, что руководство Республики Узбекистан рассматривает туризм как системообразующую отрасль экономики, и, соответственно, развитие взаимного туристического потока между Узбекистаном и Свердловской областью, другими регионами Урала всегда будет находиться в приоритете.Консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Улугбек Халлаков провел презентацию «Туристские возможности Республики Узбекистан». Он отметил позитивную динамику в росте количества туристов, посетивших Узбекистан в 2023-24 годах (рост на 19%), рост количества средств размещения (на данных момент их более 5 тыс.). Был отмечен рост интереса к специализированным турам — экологическим, гастрономическим.Марианна Галагура, представляющая авиакомпанию «Уральские авиалинии» и Кристина Аксенова, представляющая авиакомпанию «Red Wings», рассказали о развитии полетных программы из Екатеринбурга в города Узбекистана Ташкент, Бухара, Самарканд. Полетные программы позволяют использовать авиарейсы, выполняемые партнерским авиакомпаниями, для гибкого управления туристским продуктом, позволяя комбинировать города прилета и вылета.Также туристическому сообществу были представлены типовые туры, разработанные службой дипломатического сервиса при Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, позволяющие осуществить как общее первичное знакомство со страной, так и совершить специализированные поездки.В завершении мероприятия руководитель Уральской ассоциации туризма Анатолий Мальцев предложил спроектировать и рассмотреть ряд мер, направленных на привлечение туристического потока из Узбекистана в Екатеринбург и Свердловскую область. Выездной туризм в Республике Узбекистан также развивается, за прошлый год было совершено более 900 международных рейсов. По мнению представителей туристического сообщества, имеются все предпосылки для приглашения туристов из Узбекистана на Урал.