В Екатеринбурге выступил Государственный ансамбль танца Узбекистана «Бахор»

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2023. В Екатеринбурге в ККТ «Космос» состоялось выступление Государственного ансамбля танца Узбекистана «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой. Об этом сообщает Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Екатеринбург.



Коллектив выступил в рамках гастрольного тура по России при поддержке Фонда развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан в сотрудничестве с Генеральным консульством Республики Узбекистан в Екатеринбурге.



«Выступление ансамбля «Бахор» погрузило зрителей в удивительную атмосферу узбекского народного танца под аккомпанемент национальных инструментов и дало представление о богатом культурном наследии страны», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено Генеральным консульством Республики Узбекистан в Екатеринбурге



Отмечается, что ансамбль «Бахор» — это визитная карточка Узбекистана, гордость и национальное достояние, культура и история, рассказанная через танец. В репертуаре труппы — более 200 хореографических композиций. С авторскими танцевальными программами ансамбль объездил более 60 стран, выступая в престижных концертных залах. Художественный руководитель коллектива — заслуженная артистка Узбекистана, народная артистка Каракалпакстана Зиёда Мадрахимова. Музыкальный руководитель — заслуженный артист Узбекистана Мухаммаджон Шокиров.



«Ансамбль «Бахор» был основан в 1957 году народной артисткой СССР Мукаррам Тургунбаевой. В прошлом году известному коллективу исполнилось 65 лет. После небольшого перерыва деятельность ансамбля была возобновлена постановлением президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 4 февраля 2020 года. Как и ранее, ансамбль уже в новом составе продолжил миссию, заложенную легендарной артисткой и хореографом Мукаррам Тургунбаевой. Главная миссия ансамбля — сохранение и популяризация танцевального искусства узбекского народа», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Фонд развития культуры и искусства Узбекистана был основан в 2017 году постановлением Президента Шавката Мирзиёева. Миссия Фонда — интеграция культуры Узбекистана на международном уровне, развитие возможностей внутри страны посредством создания инклюзивной и доступной среды в культурных учреждениях, реновация музеев, развитие меценатства и формирование кадрового потенциала для музеев, театров и других культурных институций. Проекты Фонда охватывают несколько направлений: искусство, литература, театр, музыка, архитектура, хореография, кино.



«Применяя междисциплинарный подход и объединяя специалистов из разных стран, Фонд способствует развитию культурной дипломатии между странами СНГ, Европы и Азии. Организация подобных мероприятий будет служить дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений», — говорится в сообщении.