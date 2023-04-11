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Уральские таможенники выявили неуплату 2,6 млн рублей при ввозе Lexus GX 470 из Абхазии

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили схему незаконного ввоза на Урал из Абхазии легкового автомобиля без уплаты таможенных платежей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Уральские таможенники выявили неуплату 2,6 млн рублей при ввозе Lexus GX 470 из Абхазии
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

Согласно материалам дела, гражданин Киргизии, договорившись с гражданином Абхазии о перевозке в Россию внедорожника премиум-класса Lexus GX 470 под видом процедуры временного ввоза, не уплатил в бюджет 2,6 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей», проводится дознание.

«С начала 2024 года уральские таможенники выявили и изъяли 10 незаконно ввезенных на территорию России из Абхазии легковых автомобилей, а общая сумма неуплаченных таможенных сборов составила порядка 25 млн руб.», — сообщили в ведомстве.
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