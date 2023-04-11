Уральские таможенники выявили неуплату 2,6 млн рублей при ввозе Lexus GX 470 из Абхазии

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили нелегальную поставку 380 кубометров ...14.03.2023 Екатеринбургские предприниматели пытались незаконно вывезти в Узбекистан 12 кубометров древесины
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Тюменские таможенники выявили 115 единиц (12 кубометров) недостоверно задекларированных ...14.04.2017 Уральские таможенники возбудили дело по факту уклонения от платежей при экспорте леса на сумму 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2017. Уральская оперативная таможня возбудила очередное уголовное дело по факту уклонения от ...21.03.2014 За два месяца 2014 года уральскими таможенниками изъято 14 автомобилей, используемых с нарушением таможенного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2014. Таможенными органами Уральского таможенного управления за 2 месяца текущего года изъяты ...14.01.2013 В Екатеринбурге пресечена попытка беспошлинного ввоза 27 кг драгоценных камней
Прилетевший из Бангкока в Екатеринбург житель России пытался беспошлинно ввезти в страну более 27 кг драгоценных камней ...