Уральские таможенники выявили неуплату 2,6 млн рублей при ввозе Lexus GX 470 из Абхазии

Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили схему незаконного ввоза на Урал из Абхазии легкового автомобиля без уплаты таможенных платежей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Согласно материалам дела, гражданин Киргизии, договорившись с гражданином Абхазии о перевозке в Россию внедорожника премиум-класса Lexus GX 470 под видом процедуры временного ввоза, не уплатил в бюджет 2,6 млн руб.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей», проводится дознание.«С начала 2024 года уральские таможенники выявили и изъяли 10 незаконно ввезенных на территорию России из Абхазии легковых автомобилей, а общая сумма неуплаченных таможенных сборов составила порядка 25 млн руб.», — сообщили в ведомстве.