Супер-колледж и федеральная сеть отелей

Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Корпорация «Атомстройкомплекс» презентовала глобальные инвестиционные проекты, реализация которых возможна в рамках механизмов государственно-частного партнёрства. О новых направлениях развития компании на заседании комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей рассказал заместитель директора корпорации Александр Копылов.Первый проект, ранее уже озвученный областным правительством, представляет собой создание кольцевого туристического автомобильного маршрута Екатеринбург — Тюмень — Ханты-Мансийск протяженностью 2,5 километров. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с привлечением средств федерального бюджета, и подразумевает строительство сети однотипных мотелей вдоль всей протяженности маршрута.По словам Александра Копылова, сейчас концепция находится на высокой стадии проработки, как с инженерной, так и с финансовой точки зрения, и будет готова через два-три месяца.«Доля обкатки концепции мы выбрали так называемую «ближнюю петлю» — относительно короткий автомобильный кольцевой маршрут, соединяющий Екатеринбург, Тюмень и Ханты-Мансийск с северными городами Свердловской области. Сейчас мы прорабатываем с министерством туризма точки притяжения, рассматриваем конкретные локации, в которых необходимо размещать наши мотели и пункты придорожного сервиса. Одновременно мы прорабатываем и наполнение наших точек, определяем, какие услуги, кроме непосредственно мотеля, в них необходимо будет оказывать, чтобы проект был экономически успешен. Очевидно, что это будет питание, завтраки и кофе, но не только. Мы хотим создать универсальный формат такого заведения, который потом можно было бы масштабировать от Калининграда до Владивостока», — отметил Александр Копылов.«Исходя из комфортного расстояния для среднедневного переезда в 300-500 км, мы предлагаем построить на маршруте порядка восьми отелей. Типовой придорожный отель включает один-два этажа и рассчитан на 40 номеров категории «стандарт», в холле каждого отеля предполагается размещение туристическо-информационного центра, где можно получить справочную информацию о дальнейшем маршруте, достопримечательностях, приобрести сувениры и местные продукты. На прилегающей территории возможно размещение заправок, сетевых предприятий торговли и общепита. Реализация такой программы станет драйвером развития туристической инфраструктуры и региона в целом», — отметил А. Копылов.«Это очень интересный проект. Он позволяет не только обеспечить развитие самой туристической трассы, но и прилегающих территорий, создавая точки притяжения для туристов. Остановившись в отеле, они наверняка обратят внимание на расположенные рядом туристические объекты. К тому же, интересен и формат реализации концепции. Сейчас мы рассматриваем его как единый проект на 120 номеров, которые будут распределены между несколькими отелями. Это позволяет нам вписаться в ограничения, предложенные федеральной программой», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, курирующий данный проект.Второй, еще более глобальный проект подразумевает создание центра современного среднего профессионального образования, рассчитанного на 50 тыс. учащихся. Реализовать его планируется на участке в Кировском районе, где ранее рассматривалась возможность строительства кампуса Уральского федерального университета. Сейчас территория, находящаяся в государственной собственности, не используется по назначению.Как рассказал Александр Копылов, корпорация «Атомстройкомплекс» имеет опыт реализации концессионных проектов в области создания и совместной эксплуатации учебных заведений совместно с министерством образования Свердловской области. Две пилотные школы, построенные в рамках концессии, уже работают в Екатеринбурге. И этот опыт может быть применен при создании кластера среднего профессионального образования.Проект с рабочим названием «МАРС» подразумевает создание крупнейшего в России центра среднего профессионального образования, в котором востребованным рабочим специальностям обучались бы одновременно до 50 тыс. человек. Комплекс будет включать учебные корпуса, учебно-производственную базу, центр спортивной и военно-патриотической подготовки, общежития для учащихся на 30 тыс. мест, жилье для преподавателей, всю необходимую поддерживающую инфраструктуру — от заведения общественного питания до транспорта и сферы досуга, а также поликлинику, школу и детский сад. Фактически рядом с Екатеринбургом планируется построить студенческий город.«Мы, как и многие наши коллеги по Союзу промышленников и предпринимателей, сталкиваемся с проблемой нехватки профессиональных рабочих кадров. На наш взгляд, создание единого центра подготовки таких кадров, который мог бы привлекать учащихся и педагогов со всего большого Уральского региона, могло бы хотя бы частично решить эту проблему. Сейчас мы прорабатываем эту концепцию. Пока она находится на стадии разработки», — рассказал Александр Копылов.Также на территории учебного центра предусмотрено создание технопарка, где молодые специалисты смогут воплощать на практике полученные знания.Как отметил Александр Копылов, рассматривается вариант реализации проекта без прямого государственного финансирования. Средства на его финансирование будут поступать за счет выполнения государственного образовательного заказа и за счет обучения платных студентов. Строк окупаемости проекта составит порядка 30 лет.