Концессионные коллизии

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В 2024 году в Екатеринбурге начала работу школа № 41. Это первое образовательное учреждение на Урале, построенное в рамках программы государственно-частного партнерства по схеме концессионного соглашения. За полгода работы и застройщик проекта, компания «Атомстройкомплекс», и заказчик в лице Управления образования и школьного коллектива накопили большой опыт эксплуатации здания и совместной работы, который выкристаллизовался в виде целого ряда предложений для анализа и дальнейшей проработки. Эти идеи были представлены и обсуждены в рамках дискуссии на полях форума 100+ Technobuild, стартовавшего в столице Среднего Урала 1 октября.Концессионное соглашение, в котором, как правило, участвуют заказчик в виде администрации региона, банк, выделяющий финансирование, и застройщик, рассчитано на семь лет. В течение первых двух застройщик возводит здание школы, а потом в течение пяти лет обслуживает здание, обеспечивая его работоспособность и одновременно возвращая вложенные в строительство деньги как за счет получения платежей от государства, так и за счет эксплуатации самого здания школы.Первая концессионная школа Екатеринбурга была построена быстрее, чем предусматривало соглашение. Как рассказал заместитель директора ГК «Атомстройкомплекс» Александр Копылов, подготовка проекта заняла около двух с половиной лет, а реализация — всего 15 месяцев.«Проект был реализован в полном соответствии с первоначальным планом и финансовой моделью. Огромная заслуга в этом принадлежит Сбербанку и министерствам образования и финансов Свердловской области. Без них этот путь мы бы не прошли», — сообщил он.Как рассказала руководитель направления дирекции постпродажного обслуживания ГК «Атомстройкомплекс» Наталья Бочкарева, механизм концессии дает возможность быстро возвести социальный объект без существенных разовых затрат бюджетных средств, которые распределяются на длительный срок. С этим связаны и особенности функционирования концессионной школы. Так, например, занятия в ней могут вестись только в одну смену, так как после обеда пространства школы используются для коммерческой деятельности.По мнению руководителя проектов ГК «Атомстройкомплекс» Любови Спелковой, механизм концессии дает концессионеру широкие возможности для ведения в здании школы коммерческой деятельности, включающей любые формы дополнительного образования и активности, не связанные с оказанием образовательных услуг. В своей работе концессионер может привлекать любых педагогов и лицензированных операторов, максимально используя мощности учебного заведения. В результате школа получает новые дополнительные функции, фактически совмещая в себе районный дом культуры, реабилитационный, культурный и спортивный центры, образовательные площадки по подготовке к школе и ЕГЭ, а также концертную площадку.В школе № 41 уже сейчас идет обкатка сразу нескольких направлений коммерческой работы. Открыта «продленка» для 1–3 классов, работают спортивные и игровые секции, проходят занятия для взрослых. Уже набраны группы по таким направлениям, как иностранные языки, танцы, спортивные секции, логопед, ментальное развитие, дошкольная подготовка, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, шахматы, вокал, ИЗО, волейбол, баскетбол, тхэквондо, теннис, современная хореография, капоэйра, акробатика на полотнах, миофасциальный релиз, кинезиотерапия, теннис, воздушная гимнастика, аэройога, растяжка.Также в школе организованы занятия для детей с особыми потребностями. Как отметила председатель СРОО «Солнечные дети» Дарина Капустина, реализуемая в школе № 41 программа работы с детьми с особыми потребностями позволяет им лучше адаптироваться к жизни за стенами специализированных учебных заведений и не замыкаться в тесном социальном окружении. В первую очередь это касается старшеклассников, для которых такая адаптация является особенно необходимой и позволяет не замкнуться на телевизоре и телефоне.Директор МАОУ СОШ № 41 Марина Популовских отметила, что участие в концессионном проекте позволяет школе решать целый ряд проблем, начиная от предоставления дополнительных возможностей для заработка педагогам и расширения возможностей детей за счет кружков и секций, заканчивая высоким рейтингом учебного заведения. Но в то же время возникают и определенные проблемы, в первую очередь связанные с эксплуатацией школы.Следует отметить, что речь идет не об Управлении образования, а о специализированной управляющей компании «Формула», созданной застройщиком специально для управления учебными объектами — школой № 41 и губернаторским лицеем.«Современная школа – это высокотехнологичное здание с большим количеством инженерных сетей, а также мультимедийным и IT-оборудованием, которое представлено во многих классах и огромном актовом зале. Также нам досталось обслуживание школьной столовой с ее специфическим кухонным оборудованием. Всем этим необходимо грамотно управлять, для чего нужны профильные специалисты. Иначе все это оборудование будет просто стоять мертвым грузом», — отмечает директор УК «Формула» Елена ЛевченкоЗаместитель директора департамента образования Екатеринбурга Алексей Телегин отметил, что участие специализированной управляющей компании в обслуживании школы позволяет резко повысить качество работ, что особенно важно при работе со сложными аудиовизуальными, вентиляционными и отопительными системами, которыми богата современная школа. В то же время он отмечает, что такое обслуживание и обходится значительно дороже, чем традиционное. Но, как полагает заместитель директора ГК «Атомстройкомплекс» Александр Копылов, эта проблема может быть решена за счет масштабирования и увеличения числа школ на обслуживании у специализированной УК.Как отметила Наталья Бочкарева, первые же месяцы работы в рамках концессионного соглашения выявили целый ряд «узких мест» и коллизий, которые пришлось решать в оперативном порядке. Например, возникли трудности с разведением во времени и пространстве потоков учащихся и коммерческих клиентов, случались накладки учебных циклов младшей школы и «продленки», постоянно возникали вопросы с необходимостью соблюдения строгих норм санитарного контроля и безопасности, свойственных для учебных заведений.Кроме того, участники концессии отмечают недостаточную разъяснительную работу с педагогами, не всегда понимающими суть концессии и имеющими, например, привычку запирать свой класс после окончания уроков, не обращая внимание на то, что после обеда в нем будут уже совсем другие занятия. Отдельной проблемой является изменение параметров инфляции и ставки рефинансирования. Так, соглашение о строительстве школы № 41 было заключено по ставке 11% годовых, в то время как сейчас ставка рефинансирования приближается к 20%.Все эти и многие другие проблемы и способы их решения были объединены представителями «Атомстройкомплекса» в единый документ с рекомендациями по дальнейшему развитию концессий в сфере образования.«Сейчас мы реализуем новые концессионные проекты по строительству школ. Две школы сейчас строятся, еще 6 находятся в стадии проработки. И в этом процессе мы уже учитываем тот опыт, который был нами получен на первом объекте. Так, эксплуатирующую организацию мы приглашаем не на сдачу объекта, а за 9 месяцев до этого. И таких решений у нас масса. Уверен, что наш опыт в реализации таких проектов будет полезен всем застройщикам, которые пойдут нашим путем», — полагает Александр Копылов.С ним согласен первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.«Опыт «Атомстройкомплекса» уникален. Очень немногие организации не только построили концессионные объекты, но и имеют опыт их эксплуатации. Огромное количество предложений, вопросов и рекомендаций обладает огромной ценностью для всех, кто будет заниматься подобными концессиями в будущем. И наш Союз готов выступать в качестве площадки по выработке единых подходов для концессионеров и обмена позитивными практиками», — сообщил он.Соглашение между СОСПП и ГК «Атомстройкомплекс» о масштабировании успешного опыта в создании и эксплуатации объектов социальной инфраструктуры с применением механизма государственно-частного партнерства было подписано в рамках форума 100+ Technobuild 2 октября.