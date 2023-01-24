«Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге новую школу по схеме государственно-частного партнерства

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» и министерство образования Свердловской области подписали концессионное соглашение о строительстве школы на 1,5 тыс. мест в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.
Это будет второй в уральской столице случай строительства образовательного учреждения с применением механизмов государственно-частного партнерства. Ранее «Атомстройкомплекс» выступал инициатором строительства школы № 41 по такой схеме. Работы стартовали осенью 2022 года в Верх-Исетском районе и завершатся к концу 2023 года.
«Школа на 1,5 тыс. человек появится в районе сложившейся застройки в Пионерском микрорайоне в квартале улиц Советская — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера. Четырехэтажное здание будет отличаться необычной архитектурой — скатными крышами, выразительной пластикой фасадов, наличием высотной доминанты по типу башни, которая станет локальным градостроительным акцентом», — рассказал замдиректора «Атомстройкомплекса» Александр Копылов.
Изображение предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Школа будет состоять из трех блоков — начальной школы на 600 учеников, основной и старшей школы, а также блока общешкольных помещений. Проектом предусмотрен современный актовый зал с балконом на 450 мест, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, а также спортивно-оздоровительный блок, включающий большой спортивный зал, трансформируемый зал и тренажерный зал.
По условиям соглашения строительные работы завершатся до 31 декабря 2024 года. После этого «Атомстройкомплекс» еще пять лет будет заниматься технической эксплуатацией объекта. В сентябре 2025 года школа сможет принять первых учеников. Применение механизмов государственно-частного партнерства позволяет ускорить старт строительства необходимых городу объектов социальной инфраструктуры — оно осуществляется на кредитные средства банка, а после возмещается из бюджета.
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