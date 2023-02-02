Образованию одобрили концессии

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области подписало концессионные соглашения с инвесторами о строительстве двух новых школ в Екатеринбурге и Березовском. В обоих случаях будут применяться механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).



Первый договор подписан с застройщиком «Атомстройкомплекс», который возведет учебное учреждение на 1,5 тыс. мест в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга в районе улиц Советская — Блюхера. На проект будет направлено 3,6 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. — федеральные средства.



«Четырехэтажное здание будет отличаться необычный архитектурой — скатными крышами, выразительной пластикой фасадов, наличием высотной доминанты по типу башни, которая станет локальным градостроительным акцентом. Функционально школа состоит из трех блоков — блока начальной школы на 600 учеников, блока основной и старшей школы, а также блока общешкольных помещений. Проектом предусмотрен современный актовый зал с балконом на 450 мест, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, а также спортивно-оздоровительный блок, включающий большой спортивный зал, трансформируемый зал и тренажерный зал», — рассказал замдиректора «Атомстройкомплекса» Александр Копылов.







По условиям соглашения строительные работы завершатся до 31 декабря 2024 года. После этого застройщик еще пять лет будет заниматься технической эксплуатацией объекта.



Второе соглашение подписано с «Центром стратегического партнерства и инвестиций». По нему в Березовском на улице Победы построят школу на 825 мест. Стоимость проекта составит 2,5 млрд руб., из которых почти 810 млн руб. поступят из федеральной казны.



«В декабре 2024 года мы должны школу сдать и передать образовательному учреждению. Город Березовский еще два года назад занимал первое место по необходимости школьных мест. Я сходил на прием к губернатору. Евгений Владимирович, зная о потребности города в школьных местах, поддержал нашу инициативу», — прокомментировал директор ООО «Центр стратегического партнерства и инвестиций» Вячеслав Брозовский.







Добавим, что губернатор Евгений Куйвашев ранее ставил задачу по созданию дополнительных мест в образовательных учреждениях. Концессионные соглашения — это один из способов реализовать ее. В январе глава региона назвал строительство школ в числе приоритетных направлений при подписании концессий.



Отметим, что в Екатеринбурге это будет вторая школа, построенная с применением механизмов ГЧП. Первая, школа № 41, строится в Верх-Исетском районе. Застройщиком также выступает «Атомстройкомплекс», которому и принадлежит инициатива работать в таком формате. Была заключена концессия между банком, застройщиком и правительством региона сроком на 10 лет. Инвестиционная фаза данного формата составляет три года и подразумевает строительство объекта полностью на средства банка и застройщика. Эксплуатационная фаза составляет семь лет, в течение которых поэтапно возмещаются инвестированные партнерами средства из бюджета Свердловской области.







Все это позволяет значительно ускорить возведение новых объектов, в том числе социально значимых. При этом для старта проекта и начала строительства достаточно средств банка и застройщика. Преимущество такого подхода состоит в том, что он позволяет найти деньги «здесь и сейчас». В обычной ситуации нужно подготовить проект, найти на него средства, провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика, определить сроки. Но за это время строительство может успеть подорожать, например, из-за растущих цен на стройматериалы. А значит, существенную часть работы нужно делать заново, включая поиск денег. При этом ситуация может повториться снова, из-за чего проект застревает в бесконечном цикле. В концессионном формате со старта имеется заранее подготовленный проект и партнеры, готовые выделить финансы на его реализацию.



«Атомстройкомплекс» неоднократно заявлял о готовности масштабировать механизм ГЧП и продолжить строить школы с его применением в Свердловской области. Внедрение схемы строительства школ и других объектов инфраструктуры по трехсторонним концессионным соглашениям позволит сбалансированно развивать городскую среду, уверены в компании.



Добавим, что сейчас в Свердловской области по принципам ГЧП работают детские сады в Ревде и Каменске-Уральском, а также строится школа в Верхней Пышме плюс вышеупомянутая № 41 в Екатеринбурге.



Работа в этом направлении соответствует целям руководства муниципалитетов. Например, в уральской столице возведение новых объектов направлено на реализацию задачи, поставленной главой города Алексеем Орловым, по развитию сети образовательных учреждений в соответствии с «тепловой картой», которая отражает потребность разных районов города в школах и детских садах.



Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»