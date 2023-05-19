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19.05.2023

Новая школа обрела фундамент

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил строительную площадку новой школы на 1,5 тыс. мест, которая возводится в квартале улиц Советская — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера (Пионерский микрорайон). Образовательное учреждение строит компания «Атомстройкомплекс» с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Подрядчик зашел на объект два месяца назад. За это время проведены земляные работы, устройство фундамента, возведены стены и колонны подвала по трем из семи секций школы. За лето планируется частично провести благоустройство территории, включая проектные ограждения и вертикальную планировку школьного стадиона.

Новая школа обрела фундамент

Здание будет иметь четыре этажа и выделяться скатными крышами с выразительной пластикой фасадов и высотной доминантой по типу башни, которая станет градостроительным акцентом. Школа будет поделена на три блока: младшая школа на 600 учащихся, основная и старшая, общешкольные помещения.

Спортивная инфраструктура включает в себя три спортивных зала, футбольное поле, места для отдыха и подвижных игр для младших классов. Также проект предусматривает актовый зал с балконом на 450 мест, общественные пространства для общения и проектной деятельности, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией. Одной из особенностей центра будут мансардные окна.

Предполагается, что новое учреждение примет первых учеников 1 сентября 2025 года.

«Это долгожданный объект в Пионерском поселке. Здесь большой дефицит мест в общеобразовательных учреждениях, поэтому строительство новой школы очень серьезно поможет с обеспечением ими детей. Эта школа также будет работать на нужды всего микрорайона: актовый зал позволяет проводить мероприятия районного масштаба, спортивная инфраструктура будет в распоряжении не только школьников, но и жителей, также появится прекрасный стадион с трибунами, где можно проводить городские соревнования», — рассказал А. Орлов.

Новая школа обрела фундамент

Отметим, что новая школа стала вторым образовательным учреждением, которое строится с применением механизмов ГЧП. Первое — школа № 41, которую также возводит «Атомстройкомплекс». Концессионное соглашение заключено между администрацией города, застройщиком и Сбербанком.

Этот формат подразумевает инвестиционную фазу в три года, когда объект возводится за счет банка и застройщика. Далее в течение семи лет правительство Свердловской области постепенно возвращает им вложенные средства.

Преимущество такого подхода состоит в том, что позволяет найти деньги «здесь и сейчас». В обычной ситуации нужно подготовить проект, найти на него средства, провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика, определить сроки. Но за это время строительство может успеть подорожать, например, из-за растущих цен на строительные материалы. В связи с этим значительную часть работы нужно делать заново, включая поиск денег. При этом ситуация может повториться снова, что приведет к «застреванию» проекта в бесконечном цикле. В концессионном формате уже со старта имеется заранее подготовленный проект и партнеры, готовые выделить финансы на его реализацию.

«Благодаря слаженной работе власти, строителей, банков в Екатеринбурге сегодня возводится рекордное количество школ. Только наша компания одновременно строит четыре школы, две из них — в рамках государственно-частного партнерства; еще несколько объектов находится в проектировании. Школы, которые мы строим, оснащаются современными спортивными залами, медиацентрами, концертными залами, что увеличивает их функционал и способствует формированию насыщенной, комфортной городской среды», — подчеркнул генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

Новая школа обрела фундамент

Отметим, что «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в строительстве объектов социальной инфраструктуры. За 27 лет работы компания построила и реконструировала порядка 30 детских садов, шесть школ, разработала десятки проектов образовательных учреждений, некоторые из которых рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. Застройщик неоднократно заявлял о готовности масштабировать механизм ГЧП и продолжить строить школы с его применением на Среднем Урале. Внедрение схемы строительства школ и других объектов инфраструктуры по трехсторонним концессионным соглашениям позволит сбалансированно развивать городскую среду, уверены в компании.

Изображения предоставлены пресс-службами администрации Екатеринбурга и компании «Атомстройкомплекс»

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