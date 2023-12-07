Для образования в области и городе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 800 млн руб. из регионального бюджета на строительство школ в Екатеринбурге. Постановление о распределении субсидий муниципалитетам было принято на заседании областного правительства.
Так, согласно докладу министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, Екатеринбургу выделена субсидия на строительство школы на улице Рощинской. Евгений Куйвашев осенью инспектировал стройплощадку и поручил завершить строительство раньше срока, чтобы дети могли пойти в школу уже 1 сентября 2024 года.
Это будет современное здание переменной этажности площадью более 31 тыс. кв. м., рассчитанное на 1,5 тыс. учеников. Школа будет состоять из трех блоков — учебной части начальной школы, учебной части старшей школы и общешкольной части, включающей столовую на 760 посадочных мест, актовый зал на 510 зрителей и библиотечно-информационный блок.
Отметим, что всего в областном бюджете на 2024 год в рамках строительной госпрограммы запланировано возведение 12 образовательных учреждений. Начало строительства школы в Сосьве и детских садов в Косулино и Солнечном губернатор анонсировал во время прямой линии.
«Была проблема с выделением земли для строительства детского сада. Я благодарен новому главе Белоярского района, который этот вопрос решил. В бюджете 2024 года предусмотрены деньги на начало строительства детского садика. Я думаю, в течение года-полутора мы его закончим», — сказал Евгений Куйвашев о строительстве детского сада в Косулино.
Кроме того, в 2024 году планируется завершить строительство сада на 90 мест в селе Сажино Артинского района и начать строительство трехэтажного детского сада на 350 мест в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга. Предполагается, что он станет подготовительной ступенью перед обучением в Губернаторском лицее
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Напомним, что на прошлой неделе специалисты компании «Атомстройкомплекс» завершили строительные работы в Губернаторском лицее. В здании предусмотрена рекордная для уральских школ площадь — 28 тыс. кв. м. Кроме этого, классы и учебные помещения оснащены передовым оборудованием, что позволит реализовать здесь новые для региона сценарии обучения.
В здании реализован большой объем остекления, а также система световодов и зенитных фонарей, которые обеспечат максимум естественного света и позволят сэкономить на электричестве. Впервые в практике работы компании «Атомстройкомплекс» при строительстве школы возведен двухуровневый спортивный зал с беговой дорожкой по периметру второго уровня. Кроме этого, в школе создан собственный скалодром, где можно не только тренироваться, но и проводить соревнования на высоком уровне. В актовом зале установлены трибуны с электроприводом, с помощью которых можно менять конфигурацию зала, а в спортивном зале — мобильные перегородки. Почти все пространства в лицее трансформируются под задачи учителя. Так, с помощью перегородок можно менять конфигурацию кабинетов, холлов и залов, а модульную мебель — передвигать и комбинировать.
В настоящий момент «Атомстройкомплекс» возводит еще три школы в Екатеринбурге, две из них — в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Применение механизмов ГЧП позволяет ускорить старт строительства необходимых городу объектов социальной инфраструктуры — оно осуществляется на кредитные средства банка с дальнейшим возмещением из бюджета.
Так, первым подобным проектом в Екатеринбурге стала школа № 41. Образовательное учреждение на 925 мест будет оснащено по современным стандартам и функционально разделено на блоки начальных и старших классов. Здесь появятся актовый зал с амфитеатром, три спортивных зала и спортивная площадка на улице со специальным покрытием. Школа будет адаптирована для инклюзивного обучения — для маломобильных учеников в здании будут обустроены уборные, пандусы, лифты, спортзал.
«Атомстройкомплекс» возводит еще один объект по схеме ГЧП — школу на 1,5 тыс. мест в Пионерском микрорайоне. Она будет состоять из трех блоков — начальной школы на 600 учеников, основной и старшей школ, а также блока общешкольных помещений. Проектом предусмотрены современный актовый зал с балконом на 450 мест, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, а также спортивно-оздоровительный блок, включающий большой спортивный, трансформируемый и тренажерный залы. По условиям соглашения, строительные работы завершатся до 31 декабря 2024 года. В сентябре 2025 года школа сможет принять первых учеников.
Кроме того, по условиям концессии в будущем году «Атомстройкомплекс» впервые в регионе возьмет на себя техническую эксплуатацию новых школ. Это позволит отработать новые подходы к управлению инфраструктурными объектами и повысить эффективность их эксплуатации.
Также в 2024 году строители введут в эксплуатацию школу на 1,2 тыс. мест в Академическом районе. Продолжится и строительство школы № 24 в поселке Кедровое в Верхней Пышме. Начнется возведение школ-детсадов в трех селах. В Арамашке школа-сад будет рассчитана на 224 человека, а в Киргишанах и Пристани — на 90. Стартует строительство школ в поселке Красный городского округа Верхняя Пышма — на 550 мест, а в поселках Ис, Сосьва и селе Петрокаменское — проектирование и строительство школ на 300 мест.