Для образования в области и городе

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 800 млн рублей на строительство школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершилось строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный ...

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Екатеринбурге завершено строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный. ...

Компания «Атомстройкомплекс» завершила строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный

Школьная пора

В Екатеринбурге в 2023 году отремонтировали 25 зданий общеобразовательных учреждений ...