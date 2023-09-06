Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 800 млн рублей на строительство школы в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...07.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 323 млн рублей на завершение строительства гимназии № 40 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил Екатеринбургу 323 млн руб. ...31.05.2023 В июне начнется строительство новой школы на Рощинской улице Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге в июне начнется строительство новой школы по адресу Рощинская, 25. ...19.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно направил 243 млн руб. на ...05.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распределил более 640 млн рублей на строительство детских образовательных учреждений в регионе
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев распределил 642 млн руб. для ускоренного ...