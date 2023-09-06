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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 800 млн рублей на строительство школы в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона распорядился направить субсидию в размере 800 млн руб. на строительство школы в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Выделенная субсидия направлена на строительство образовательного учреждения на улице Рощинской. Евгений Куйвашев поручил сдать школу в эксплуатацию раньше срока, чтобы дети могли пойти туда уже 1 сентября 2024 года.

Это будет современное здание переменной этажности площадью более 31 тыс. кв. м., рассчитанное на 1,5 тыс. учеников. Школа будет состоять из трех блоков — учебной части начальной школы, учебной части старшей школы и общешкольной части, включающей столовую на 760 мест, актовый зал на 510 зрителей и библиотечно-информационный блок.

Также губернатор анонсировал начало строительства школы в Сосьве и детских садов в Косулино и Солнечном.

Всего в бюджете на 2024 год в рамках строительной госпрограммы запланировано возведение 12 образовательных учреждений.
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