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Лицей к юбилею города

В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» заканчивает основные строительные работы по возведению инновационного образовательного центра для детей, расположенного в микрорайоне Солнечный на улице Лучистой. Средства на реализацию этого проекта привлек губернатор Евгений Куйвашев из федерального бюджета в виде инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

Здание лицея насчитывает девять блоков, где еще продолжаются отделочные работы. Вместимость учреждения площадью 28 тыс. кв. м. составляет 1 тыс. 200 мест для учеников начальной и старшей школы.

Лицей к юбилею города

В августе в новом учебном учреждении начнется монтаж оборудования, установка мебели, мультимедиасистем и зрительских кресел в актовом зале, а также станков в классах технического обучения. Кроме того, в здании завершается внутренняя отделка, осуществляется монтаж перегородок. В отдельных блоках продолжаются работы по устройству внутренних инженерных сетей, организации электрообеспечения.

Лицей к юбилею города

«Губернаторский лицей — это уникальный объект. Здесь очень большой объем технического оснащения. Строительно-монтажные работы уже на высокой степени готовности — порядка 80-90%, но так как здесь большой объем инженерных систем, то общая готовность составляет около 70%. В ближайшие три-четыре месяца мы будем монтировать и устанавливать мебель. Также на данный момент мы проводим работы по благоустройству территории. Подготавливаем работы по возведению амфитеатра, различных учебных холмов. Уже выполнили работы по возведению стадиона», — рассказал заместитель директора по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Роман Бабушкин.

Лицей к юбилею города

Школа состоит из девяти блоков. Все они поделены по назначению: начальная школа, столовая, старшая школа, спортивные пространства, блок дополнительного образования для начальной школы, амфитеатр, детский кванториум, мастерские. Девятый блок предназначен для дополнительного образования всех учащихся школы, независимо от возраста. В него входят компьютерные классы, литературно-драматические кружки, гончарные мастерские, студии звукозаписи и видеомонтажа.

В каждом блоке для учеников есть раздевалка с отдельными шкафчиками, свой атриум — пространство для общения, школьных мероприятий. Кроме того, в атриумах на ступеньках вмонтированы USB-выходы, с помощью которых можно будет подзарядить телефон. Атриум старшей школы выполнен в красном цвете, атриум младшей школы — в желтом.

«Наше ноу-хау — вся мебель на колесиках. Все классы могут дополнительно трансформироваться, чтобы образовывать процесс по-своему. Еще одно наше ноу-хау — это учебная доска размером во всю стену», — отметил Роман Бабушкин во время осмотра обустройства здания лицея.

Лицей к юбилею города

На третьем этаже начального блока холл обставлен мягкими пуфами. Здесь же размещен игровой комплекс с горкой и скалодромом. В стены встроены индивидуальные шкафчики. Кабинеты отделены от коридоров разными типами перегородок: светопрозрачными и мобильными звукоизоляционными перегородками, которые при необходимости можно убирать, объединяя помещение класса с холлом.

Отметим, что большая часть мебели в лицее местного производства. Она отличается высоким качеством, разработана специально для учебных заведений, имеет престижные отраслевые награды. В конце июля в кабинетах начальной школы начнется установка компьютерной техники. Все классы уже оборудованы магнитно-маркерными досками размером во всю стену.

Лицей к юбилею города

В лицее также представлен уникальный большой спортзал, который трансформируется на три стандартных зала. На первом этаже расположены комнаты для переодевания, тренажерный зал, а на втором — беговая дорожка. У младших и старших школьников будут отдельные спортивные залы. В спортзале младших классов уже выполнено акустическое покрытие на потолке и в скором времени ожидается поставка спортивного оборудования.

По словам Романа Бабушкина, в здании будет инновационная библиотека для средней и начальной школы, а также отдельная библиотека для жителей микрорайона. Получать книги можно будет автоматизированно — при помощи QR-кодов. Также у каждого ученика будет свой чип, благодаря которому он сможет взять книгу, и на его ключ или «Екарту» будет автоматически прописываться вся информация.

Лицей к юбилею города

Близки к завершению и работы над внешним контуром здания: остекление и устройство кровли выполнены на 100%, фасадные работы — на 95%. На кровле Губернаторского лицея установлены световоды, которые собирают и направляют в здание естественный свет. Устройства расположены таким образом, чтобы накапливать как можно больше естественного света даже в пасмурные дни.

«Нашей целью было создать компактный объект и вместить в него множество функций. Из особенностей благоустройства хотелось бы отметить большое использование натуральных материалов. Мы видим деревянные борта, насыпные покрытия и в целом огромный объем озеленения. На территории школы будет высажено около 8 тыс. кустарников и деревьев. Также представлены игровые площадки местного производства», — сообщил специалист техотдела Управления капитального строительства Свердловской области Дмитрий Белянин.

Лицей к юбилею города

В настоящее время осуществляется устройство инженерных сетей, обеспечивающих освещение территории, автоматический полив газонов; идет монтаж шумозащитного экрана. Выполнено износостойкое безопасное покрытие на школьном стадионе — искусственный газон. Кровля одного из блоков по проекту имеет озеленение в виде мха, который не требует особого ухода и в то же время украшает пространство.

Лицей к юбилею города

«ИБК — это механизм, который запустило федеральное правительство с целью развития инфраструктуры, где идет массовая жилая застройка. Программа обеспечивает инженерную, социальную и транспортную инфраструктуры строящихся районов. Губернатор Евгений Куйвашев защитил три заявки Свердловской области на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Самый большой из них — почти на 12 млрд руб. Эти средства направлены на развитие инфраструктуры в пяти планировочных районах: Академическом, Солнечном, Новокольцовском, Юге Центра и ВИЗе Правобережном. В том числе чуть более 3 млрд руб. — на строительство Губернаторского лицея в Солнечном. Он стоит несколько дороже, чем обычная школа, потому что он станет социально-культурным центром для всего района. Жители Солнечного во внеурочное время смогут пользоваться пространствами и благоустройством лицея», — подчеркнул заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов.

Лицей к юбилею города

Добавим, что «Атомстройкомплекс», помимо губернаторского лицея, занимается возведением школы № 41 на 925 мест, которая появится на улице Котельникова, 5, и пятиэтажной школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе, а также детского сада на улице Ручейной. Кроме того, в 2021 году компания выполнила реконструкцию школы № 80 на Уралмаше, которая в 2022 году получила премию как лучшая школа.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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