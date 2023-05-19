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Основные строительные работы при возведении Губернаторского лицея будут закончены к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летнему юбилею города будет завершен основной объем строительных работ в Губернаторском лицее (ул. Лучистая).

Основные строительные работы при возведении Губернаторского лицея будут закончены к 300-летию Екатеринбурга

В августе в новом учебном учреждении начнется монтаж оборудования, установка мебели, мультимедиасистем и зрительских кресел в актовом зале, а также станков в классах технического обучения.

Уточним, что здание лицея насчитывает девять блоков, где еще продолжаются отделочные работы. Вместимость учреждения площадью 28 тыс. кв. м. составляет 1 тыс. 200 мест для учеников начальной и старшей школы.

Основные строительные работы при возведении Губернаторского лицея будут закончены к 300-летию Екатеринбурга

Образовательный центр возводится на средства, которые привлек губернатор Евгений Куйвашев из федерального бюджета в виде инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

Летом 2021 года региональное правительство включило возведение этого объекта в госпрограмму в сфере строительства на Среднем Урале. Заказчиком образовательного центра нового формата выступило Управление капитального строительства Свердловской области. «Атомстройкомплекс» стал генеральным подрядчиком разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Школьный комплекс на 1 тыс. 200 мест с блоком дополнительного образования на ул. Лучистая в жилом районе «Солнечный».
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