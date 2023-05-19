Основные строительные работы при возведении Губернаторского лицея будут закончены к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 328 млн руб. на завершение ...12.04.2023 Лицей строится по графику
Евгений Куйвашев проверил ход работ на стройплощадке Губернаторского лицея в Солнечном ...18.04.2022 Свердловская область получила 448 млн рублей на строительство школы, больницы и дорог
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Свердловская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита, заявку ...14.01.2022 «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне ...29.08.2019 В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ. Соответствующая ...