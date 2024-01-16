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Вчера, 10:35

Инновации в школах стали нормой

Депутаты Екатеринбургской городской думы в ходе выездного заседания проверили ход строительства новых образовательных учреждений, которое ведется в рамках комплексного развития территорий муниципалитета.

Инновации в школах стали нормой

Так, в Чкаловском районе депутаты посетили площадку на улице Рощинской, где ведется строительство школы, которая получит номер 300 в честь юбилея Екатеринбурга и название «Перспектива», которое выбрали для нее жители прилегающих территорий.

На сегодняшний день работы в блоке старшей школы завершены на 95%, в здании, где будут учиться младшеклассники, строители заканчивают черновую отделку. В конце марта на объект начнут поставлять лифтовые кабины и другое оборудование.

Инновации в школах стали нормой

Директором «юбилейной» школы станет Сергей Сомов, который уже сейчас занимается организацией учебного процесса в новом учреждении.

«С пятого класса начнется углубленное изучение предметов сразу по нескольким направлениям: медицинская, общественная, информационная, экологическая, оборонно-техническая и экономическая безопасность. У всех направлений уже есть свои сетевые партнеры, в частности Уральский государственный медицинский университет, медицинский колледж и две больницы, которые находятся на территории Чкаловского района. Ученики будут получать информацию непосредственно от специалистов. Таким образом мы выстраиваем вертикаль: школа, колледж или вуз и предприятие», — рассказал будущий директор.

Инновации в школах стали нормой

В здании переменной этажности площадью более 31,5 тыс. кв. м. смогут обучаться одновременно 1,5 тыс. детей. Школа будет состоять из трех блоков — учебной части начальной школы, старшей школы и общешкольной части, включающей столовую на 760 посадочных мест, актовый зал на 510 зрителей и библиотечно-информационный блок. Открытие школы планируется провести досрочно уже к началу 2024/2025 учебного года.

Инновации в школах стали нормой

Кроме этого, депутаты проинспектировали строительство школы № 133 в Академическом районе Екатеринбурга. В здании завершены отделочные работы, произведено подключение к инженерным сетям, в помещения завозят оборудование. Строители также занимаются благоустройством территории.

«Сейчас завозится мебель, оборудование для пищеблока, идет внутреннее наполнение, поэтому нет сомнений, что в апреле школа будет полностью укомплектована всем необходимым оборудованием. Разрешение на ввод планируется получить в мае», — рассказал начальник генподрядного участка компании «Атомстройкомплекс» Иван Кузнецов.

Инновации в школах стали нормой

Школа станет первым пятиэтажным образовательным учреждением в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь сможет обучаться 1,2 тыс. детей в одну смену. Ожидается, что объект будет сдан к концу весны, а в сентябре здесь начнется образовательный процесс.

В распоряжении учеников новой школы будет обширная спортивная инфраструктура: стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный и хоккейный корты, а также образовательное пространство, оснащенное современным оборудованием.

Инновации в школах стали нормой

Площадь новой школы в Академическом районе составит около 25 тыс. кв. м., здесь будет расположено 48 учебных классов, из них 24 — в блоке начальной школы. В блоке старшей школы — пять классов с лаборантскими кабинетами для изучения естественных наук, а также специализированные кабинеты, оснащенные современным оборудованием: лингафонный кабинет, мультимедийная аудитория, специальные кабинеты для занятий информатикой, мастерские. На первом этаже школы предусмотрены многофункциональные пространства, предназначенные для проведения мероприятий и организации внеучебной деятельности — актовый зал, информационный центр, универсальная фото- и видеостудия.

Инновации в школах стали нормой

Напомним, что за последние полгода в Екатеринбурге было сдано еще два инновационных школьных здания: губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный и школа № 41 на ВИЗе.

Так, строительство лицея было завершено в декабре прошлого года. В здании предусмотрена рекордная для уральских школ площадь — 28 тыс. кв. м. Кроме этого, классы и учебные помещения оснащены передовым оборудованием, что позволит реализовать здесь новые для региона сценарии обучения.

Генеральным подрядчиком по разработке рабочей документации и строительству выступила компания «Атомстройкомплекс». На возведение здания, его оснащение мебелью, сложным мультимедийным и спортивным оборудованием у строителей ушло два года. Проект реализован за счет федерального инфраструктурного кредита, который привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Инновации в школах стали нормой

Еще на этапе строительства учреждение стало достопримечательностью: практически еженедельно объект посещали отраслевые делегации, в том числе иногородние, чтобы увидеть, как реализуются нестандартные инженерные решения, и перенять передовой опыт. В здании реализован большой объем остекления, а также система световодов и зенитных фонарей, которые не только обеспечат максимум естественного света, но и позволят экономить электричество.

В губернаторском лицее для детей построили двухуровневый спортивный зал с беговой дорожкой по периметру второго уровня. Кроме этого, в школе создан собственный скалодром, а в актовом зале установлены трибуны с электроприводом, с помощью которых также можно менять конфигурацию зала.

Инновации в школах стали нормой

Помимо учебных классов, в здании предусмотрены помещения для дополнительного образования, детский технопарк «Кванториум», общественный центр, спортивный блок с уличным стадионом. Вместительные актовый и спортивный залы, высокопроизводительный пищеблок, наличие открытых общественных пространств и стадиона позволят проводить в лицее крупные мероприятия, в том числе межшкольные.

Инновации в школах стали нормой

Школа № 41 также завершена, и в январе этого года строители начали передачу здания в техническую эксплуатацию специально для этих целей созданной экспериментальной управляющей компании. Застройщик и правительство Свердловской области тестируют новый алгоритм управления муниципальными объектами, наполненными сложным современным оборудованием, обеспечивающим комфортное жизнеобеспечение находящихся в здании людей.

Напомним, что школа была построена в рекордные сроки по схеме государственно-частного партнерства на месте старого здания. Теперь здесь смогут обучаться 925 детей. В здании для них предусмотрены просторные кабинеты, отдельные гардеробные для каждого класса, современная столовая, оснащенные по последнему слову техники актовый и три спортивных зала.

Инновации в школах стали нормой

Пространство школы приспособлено для маломобильных учеников — для их комфорта здесь предусмотрены пандусы, лифты, специальные уборные, оснащен спортивный зал. На пришкольной территории появился современный стадион с безопасным резиновым покрытием.

Инновации в школах стали нормой

Актовый зал рассчитан на 600 человек, столовая — на 350 человек. В самой школе оборудованы три мастерские: слесарная, инструментальная и столярная. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными системами, для младших классов на «продленке» оборудованы спальни и игровые комнаты. На стадионе есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная спортивные площадки и полоса препятствий.

Инновации в школах стали нормой

Для грамотной эксплуатации и полноценного функционирования такого сложного объекта требуются специалисты. Поэтому по условиям соглашения, которое компания «Атомстройкомплекс», возводившая школу, заключила с министерством образования Свердловской области, здание школы на несколько лет будет передано в управление специально созданной в рамках пилотного проекта компании. В случае достижения положительных результатов проект может быть масштабирован на другие подобные объекты.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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