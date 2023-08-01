Специалисты «Атомстройкомплекса» завершают черновую отделку школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке ...03.03.2023 «Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге новую школу по схеме государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» и министерство образования Свердловской области ...24.01.2023 «Атомстройкомплекс» закончил возведение фундамента для школы № 41 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. «Атомстройкомплекс» выполнил устройство фундамента и приступил к заливке монолитных ...13.01.2023 «Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. «Атомстрйокомплекс» в соответствии с графиком продолжает строительство новой школы на ...14.01.2022 «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне ...