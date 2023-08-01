Специалисты «Атомстройкомплекса» завершают черновую отделку школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Компания «Атомстройкомплекс» на 90% выполнила черновую отделку первой высотной школы в Екатеринбурге, площадь которой составляет почти 25 тыс. кв. м.Как сообщает пресс-служба застройщика, здание образовательного учреждения на 1,2 тыс. мест, подрядчиком которого выступает компания «Атомстройкомплекс», будет сдано весной следующего года.Отмечается, что школа в квартале ул. Академика Вавилова — Академика Ландау — Академика Лихачева — Рябинина станет уже седьмой в микрорайоне Академический. Пятиэтажное здание для среднего звена и трехэтажное для младших школьников объединит открытая комьюнити-лестница и выполненные в виде аркады с подсветкой входы в блоки.По словам руководителя проектов «Атомстройкомплекса» Кирилла Подберезных, застройщик традиционно передает полностью «укомплектованный» объект — с чистовой отделкой, мебелью и необходимым для обучения школьников оборудованием.«Уже полностью готов каркас здания, завершена черновая отделка помещений, ведутся работы по монтажу энергоснабжения и инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, канализации. На футбольном поле уложено специальное покрытие, ведутся работы по благоустройству и установке наружных сетей», — отметил он.Кроме футбольного поля, в школе будут расположены три спортивных зала, актовый зал и мультимедийная аудитория, творческие мастерские, библиотека, игровые и спальни для групп продленного дня.Отмечается, что компания «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером власти и подрядчиком на значимых социальных объектах: детских садах, школах, медицинских и культурных учреждениях. В настоящее время девелопер строит образовательное учреждение нового типа — Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне, новые школы в Верх-Исетском и Пионерском районах Екатеринбурга, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.