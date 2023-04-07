В Академическом районе Екатеринбурга будет построена еще одна школа на 1,2 тыс. мест в рамках ГЧП

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») завершил проектирование школы в квартале № 16 («Кварталы Конструктивизма»). Сейчас проект проходит государственную экспертизу, сообщает пресс-служба девелопера.







Школа на 1,2 тыс. человек появится в «Кварталах Конструктивизма» в границах улиц Академика Вавилова — Академика Ландау — Академика Лихачева — Рябинина. Объемно-пространственное решение школы выдержано в общей стилистике архитектуры квартала — «современном конструктивизме».







Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что здание школы будет оборудовано в соответствии со всеми современными требованиями.



«Пятиэтажная школа предусматривает все современные тенденции, в том числе и разделение потоков: начальная и старшая школа будут расположены в разных корпусах на 475 и 725 мест соответственно. Оба здания будут оборудованы лифтами. Основные подходы будут организованы со стороны улиц Академика Ландау и Рябинина. Как и в других школах района, здесь будет большой современный актовый зал, библиотека с коворкингом, большой и малый спортивные залы, в последнем запланировано размещение скалодрома. На территории школы также предусмотрен большой стадион и полоса препятствий», — рассказал Сергей Ланцов.







Один из возможных вариантов строительства общеобразовательной организации — механизм концессии. В конце 2022 года между АО СЗ «РСГ-Академическое» и компанией «Атомстройкомплекс-ГЧП» было заключено соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере создания зданий общеобразовательных организаций в Академическом районе. По данному соглашению компания «Атомстройкомплекс» намеревается выступить инициатором заключения концессионных соглашений со Свердловской областью и городом Екатеринбургом, предметом которых будет финансирование, строительство и эксплуатация объектов.



Применение механизмов, основанных на принципах государственно-частного партнерства, позволило реализовать строительство уже шести школ в планировочном районе Академический. Все проекты были разработаны при поддержке девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое».



Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»