Готовность 46%

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 20 декабря с контрольным визитом посетил стройплощадку школы на улице Рощинской в микрорайоне «Уктус-Левобережный». Решение о строительстве было принято после обращения местных жителей к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой срочно построить новое образовательное учреждение. В микрорайоне активно ведется жилищная застройка, и мест в действующей школе № 131 стало не хватать, дети вынуждены учиться в три смены. В июне этого года был заложен первый камень будущей школы, а в сентябре глава региона поручил администрации города ускорить темпы строительства.Застройщик рассказал, что строительство учебного заведения стоимостью почти 3 млрд руб. ведется согласно намеченному графику и даже с опережением. На данный момент в здании подключают тепловые сети, а в блоке для старших классов полностью залит теплый контур.Долгожданная школа, рассчитанная на 1,5 тыс. учеников, расположена на левом берегу Нижне-Исетского пруда. Согласно проекту, здание будет состоять их трех блоков — учебной части начальной школы, блока старших классов и общего блока, включающего столовую на 760 мест, актовый зал на 510 зрителей и библиотеку. На первом этаже разместятся спортивные секции, на втором — целых три спортзала.В новой школе будут также кабинеты естественных наук с лаборантскими, кабинет мультимедиа, беговые дорожки и площадки для волейбола, мини-футбола и баскетбола. Возможности позволяют построить скалодром и амфитеатр.Продуманы не только функциональность и эргономичность учебного заведения, но и эстетика — в рекреациях, библиотеке и даже в спортивных залах все окна будут панорамными, чтобы дети могли видеть красоту окружающего ландшафта.Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что в юбилейном году в городе поставлен рекорд — одновременно началось строительство сразу шести школ, одна из которых — гимназия № 40 на ул. Мичурина — находилась под личным контролем президента РФ и была сдана досрочно. В Верх-Исетском районе «Атомстройкомплекс» заканчивает строительство школы № 41.Школа на ул. Рощинской, по словам главы города, является объектом огромного инфраструктурного и социального значения. Школу очень ждут в стремительно развивающемся микрорайоне.«Объем работ — значительный, сроки — сжатые, условия строительства — непростые. На декабрь физические объемы произведенных работ составляют 46% готовности. В январе начнется чистовая отделка в старшей школе, в начальной школе — черновая отделка, заливка стяжек полов, монтаж коммуникаций. Подрядчик надежный, и есть все основания полагать, что стройка завершится на год раньше намеченного срока, и в сентябре 2024 года дети «Уктуса-Левобережного» пойдут в новую школу», — подытожил Алексей Орлов.В завершение визита глава Екатеринбурга напомнил, что по губернаторской инициативе ведется и строительство подъездных путей к школе (новая магистраль от ул. Молодогвардейцев до ул. Химмашевской будет протяженностью 1,7 км и шириной 7,5 м), и поблагодарил Евгения Куйвашева за опережающее финансирование, которое позволяет реализовывать текущие планы и намечать новые.