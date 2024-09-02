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02.09.2024

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 2 сентября торжественно открыл Губернаторский лицей на улице Лучистой

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 2 сентября на первой торжественной линейке дал старт работе Губернаторского лицея, построенного на улице Лучистой в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 2 сентября торжественно открыл Губернаторский лицей на улице Лучистой

Проект реализован за счет федерального инфраструктурного кредита в размере 3,4 млрд руб. Генеральным подрядчиком по созданию рабочей документации и строительству выступила компания «Атомстройкомплекс».

Так, инновационный лицей, который будет работать по уникальной для региона модели — принципу «Школы полного дня» — рассчитан на 1 тыс. 200 учеников. В здании использован большой объем остекления, а также система световодов и зенитных фонарей. Почти все пространства лицея трансформируются под задачи учителя. Например, с помощью перегородок можно менять конфигурацию кабинетов, холлов и залов.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 2 сентября торжественно открыл Губернаторский лицей на улице Лучистой

В школе двухуровневый спортивный зал с беговой дорожкой по периметру второго уровня, а в актовом зале установлены трибуны с электроприводом, с помощью которых также можно менять конфигурацию зала, а в спортивном зале — мобильные перегородки. Также есть скалодром.

Стоит отметить, что вместо буквенно-цифровых обозначений все классы в лицее получили имена великих русских ученых: Михаила Ломоносова, Сергея Вонсовского, Софьи Ковалевской и других.

Помимо самой школы, в составе образовательного комплекса построен технопарк, детский центр допобразования, медиацентр, общественный центр для молодежи, региональный центр подготовки педагогических команд.

«Идея этого проекта заключалась в том, чтоб построить современный многопрофильный комплекс, который должен стать местом притяжения всех жителей района, площадкой для учебы, спорта, отдыха, для совместного досуга детей и родителей. Думаю, у нас это получилось», — сказал Е. Куйвашев.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 2 сентября торжественно открыл Губернаторский лицей на улице Лучистой

Добавим, что среди прочих перспектив развития Губернаторского лицея — создание дошкольного образовательного учреждения, работы по строительству которого уже начаты.

Также в Сысертском районе Уральской загородной образовательной резиденции совместно с бизнесом запланировано создание уникальной площадки дополнительного образования, которая станет частью экосистемы лицея. Там дети будут обучаться биотеху, космосу, аэро, AI и IT. По такому же принципу к открытию готовится учебный центр на территории Инновационного центра Сколково — школа СКОЛКА. Она станет площадкой — партнером Губернаторского лицея.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 2 сентября торжественно открыл Губернаторский лицей на улице Лучистой

Отметим, что компания «Атомстройкомплекс», в портфолио которой более трех десятков построенных образовательных учреждений, среди которых школа № 41 на улице Репина в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, является постоянным партнером правительства Свердловской области и администрации уральской столицы в реализации объектов социальной инфраструктуры и сложных технологических объектов.

В планах у девелопера к концу этого года построить еще одну школу по программе государственно-частного партнерства — на улице Советской.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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