Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил достроить новую школу в районе улицы Рощинской к 1 сентября 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил Екатеринбургу 323 млн руб. ...31.05.2023 В июне начнется строительство новой школы на Рощинской улице Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге в июне начнется строительство новой школы по адресу Рощинская, 25. ...13.01.2023 «Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. «Атомстрйокомплекс» в соответствии с графиком продолжает строительство новой школы на ...02.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ...16.08.2016 В Екатеринбурге в районе Академический открыли школу на 1 тыс. ученических мест
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2016. В Екатеринбурге 16 августа открыли первую школу, построенную в Свердловской области по ...