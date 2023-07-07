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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил достроить новую школу в районе улицы Рощинской к 1 сентября 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетили строительную площадку новой школы в районе улицы Рощинской (Уктус). Работы на объекте стартовали в июне и должны завершиться в 2025 году, но губернатор поручил сдать школу к 1 сентября 2024 года, поскольку опережающий темп строительства это позволяет.

По информации департамента информационной политики региона, с просьбой обеспечить микрорайон новым образовательным учреждением обращались горожане. Активная жилищная застройка и приток новых жителей привели к тому, что в находящейся рядом школе № 131 стало не хватать мест.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил достроить новую школу в районе улицы Рощинской к 1 сентября 2024 года

Новая школа рассчитана на 1,5 тыс. учеников. Она будет состоять из трех блоков: учебной части начальной школы, учебной части старшей школы и общешкольной части, включающей столовую на 760 посадочных мест, актовый зал на 510 зрителей и библиотечно-информационный блок.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил достроить новую школу в районе улицы Рощинской к 1 сентября 2024 года

В здании обустроят кабинеты естественных наук с современным оборудованием и лаборантскими, кабинет мультимедиа, четыре спортивных и один тренажерный зал. На пришкольной территории должно появиться спортивное ядро с беговыми дорожками, полями для занятий волейболом, мини-футболом и баскетболом. Благодаря переменному ландшафту здесь можно создать скалодром, амфитеатр и современные детские площадки.

На реализацию проекта направят почти 2,7 млрд руб.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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