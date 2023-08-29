Власти Екатеринбурга проинспектировали работу специалистов «Атомстройкомплекса» на строительстве школы в Пионерском поселке

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Власти Екатеринбурга проинспектировали ход работ по строительству школы на 1,5 тыс. мест в Пионерском поселке. Школу по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП) возводит компания «Атомстройкомплекс».Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Это уже второй опыт сотрудничества компании «Атомстройкомплекс» и министерства образования Свердловской области в рамках ГЧП — на таких же условиях сейчас возводится школа № 41 в Верх-Исетском районе, которая будет сдана до конца текущего года, сообщает пресс-служба девелопера.
«Строительство школы на Советской стало возможным благодаря механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Уверен, мы еще не раз используем концессионные соглашения для строительства школ — такие планы уже прорабатываются. Это эффективный механизм, который позволяет создавать любую социальную инфраструктуру быстрее и в больших объемах, нежели силами одного муниципалитета», — подчеркнул заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
Каркас здания школы в Пионерском поселке выполнен уже на 85%. Этой зимой строители планируют приступить к отделочным работам на объекте, площадь которого составляет более 22 тыс. кв. м.
После сдачи четырехэтажной школы в квартале улиц Советской, Сулимова, Данилы Зверева и Блюхера здесь смогут учиться не менее 1,5 тыс. детей, в том числе около 600 младшеклассников. Проектом предусмотрены отдельные спортивные залы для младшей и средней школы, библиотека, планетарий, актовый зал на 450 мест, мастерские для уроков труда и лаборатории. Будут обустроены удобный подъезд и территория для остановки и высадки учащихся со стороны улицы Советской.
«Механизм государственно-частного партнерства, как показал опыт компании «Атомстройкомплекс», позволяет ускорить реализацию инфраструктурных проектов почти вдвое, а также масштабировать объемы строительства социально значимых объектов. После сдачи новой школы уральский девелопер еще в течение пяти лет будет обеспечивать технологическую эксплуатацию объекта», — рассказал заместитель директора «Атомстройкомплекса» Александр Копылов.
Стоит добавить, что школа № 41 также останется
под управлением специализированной компании на несколько лет. По мнению экспертов, связь управляющей компании с застройщиком сложного инженерного объекта — это позитивный фактор, способный обеспечить максимально эффективную эксплуатацию сложных систем. Как правило, именно застройщики лучше, чем кто бы то ни было, знают особенности возведенных объектов и созданных ими же сложных инженерных систем. Кроме того, у большинства крупных строительных компаний есть свои управляющие компании, которые обладают достаточными компетенциями для эксплуатации таких объектов.