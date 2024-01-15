В Екатеринбурге в рамках форума 100+Technobuild обсудят опыт эксплуатации школ в рамках концессии

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УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» начала процедуру передачи нового здания школы ...

В Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild обсудили тенденции в строительстве и эксплуатации новых школ

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Екатеринбурге в рамках форума 100+ TechnoBuild представители власти и бизнеса ...

В Екатеринбурге в рамках форума 100+ Technobuild обсудят тенденции в строительстве и эксплуатации новых школ

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на полях форума 100+ Technobuild, который откроется завтра, ...

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УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства будет построена первая ...

«Атомстройкомплекс» готов построить первую на Среднем Урале школу в рамках государственно-частного партнерства

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. Компания «Атомстройкомплекс» внесла на рассмотрение в правительство Свердловской ...