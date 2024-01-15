В Екатеринбурге в рамках форума 100+Technobuild обсудят опыт эксплуатации школ в рамках концессии

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. На полях форума 100+Technobuild, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, специалисты обсудят результаты пилотного проекта по строительству и эксплуатации школы № 41 в рамках концессионного соглашения. Дискуссия начнется 1 октября в 12.00 в зале 3.4 Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-Экспо, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».
Организаторами дискуссии выступил комитет по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) и компания «Атомстройкомплекс», специалисты которой занимались строительством инновационной школы. Участие в дискуссии также примут эксперты Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, департамента образования города Екатеринбурга, операторы различных программ дополнительного образования и реабилитации детей с особенностями развития, которые уже работают на площадке школы № 41
«В Екатеринбурге остро стоит вопрос нехватки мест в школах. Механизм концессии позволяет наращивать не только объемы строительства школ, но и эффективность работы таких объектов. Концессия дает юридические и финансовые возможности использовать площадку школы для предоставления населению широкого спектра программ дополнительного образования. На пилотной школе № 41 совместно с городским департаментом образования нам удалось реализовать уникальный культурно-образовательный комплекс, где дети могут с пользой проводить весь день. Обо всех преимуществах, которые получает школа, операторы образовательных и реабилитационных программ, а также жители района, мы расскажем в ходе дискуссии на форуме 100+ Technobuild», — рассказал зам. директора ГК «Атомстройкомплекс» Александр Копылов.
Добавим, что «Атомстройкомплекс», который на сегодняшний день является единственным обладателем опыта строительства и управления школой в рамках концессионного соглашения в Екатеринбурге, взял на себя ответственность за разработку Документа, в котором собраны выявленные в ходе реализации пилотного проекта коллизии и рекомендации по их устранению. Этот документ будет презентован профессиональному сообществу в рамках дискуссии на форуме 100+ Technobuild.
Напомним, «Атомстройкомплекс» инициировал заключение первого концессионного соглашения по строительству школы № 41 в Екатеринбурге. Школа была введена
в эксплуатацию в конце 2023 года, по условиям соглашения девелопер еще в течение пяти лет обеспечивает управление всех инфраструктурой объекта. К концу года «Атом» введет
вторую школу по концессии: на 1,5 тыс. мест в Пионерском микрорайоне. На этом объекте будет реализована та же программа дополнительного образования, что и в школе № 41. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»