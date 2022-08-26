В Екатеринбурге в рамках форума 100+ Technobuild обсудят тенденции в строительстве и эксплуатации новых школ

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на полях форума 100+ Technobuild, который откроется завтра, представители власти и бизнеса обсудят перспективы развития школьного фонда в Свердловской области. Организатором дискуссии выступил «Атомстройкомплекс».Дискуссия «Школа будущего: оснащение и эксплуатация» пройдет в первый день работы форума, 3 октября, с 10.00 до 11.30, в зале 3.1 МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2), сообщает пресс-служба девелопера.Архитекторы, представители сферы образования расскажут об оснащении современных школ: устанавливаемом мультимедийном оборудовании, автоматизации инженерных систем, а также о планировочных решениях, которые создают условия для реализации новых сценариев в обучении и расширении функционала школ, на примере передовых объектов, реализованных в Свердловской области.Спикеры компании «Атомстройкомплекс» расскажут о том, как будет организована эксплуатация первой школы Екатеринбурга, возводимой в рамках государственно-частного партнерства. В дискуссии также примут участие представители министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Корпорации развития Среднего Урала. Эксперты обсудят перспективы тиражирования практики строительства образовательных учреждений в рамках концессии и ее преимущества.