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В Екатеринбурге в рамках форума 100+ Technobuild обсудят тенденции в строительстве и эксплуатации новых школ

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на полях форума 100+ Technobuild, который откроется завтра, представители власти и бизнеса обсудят перспективы развития школьного фонда в Свердловской области. Организатором дискуссии выступил «Атомстройкомплекс».

В Екатеринбурге в рамках форума 100+ Technobuild обсудят тенденции в строительстве и эксплуатации новых школ
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Дискуссия «Школа будущего: оснащение и эксплуатация» пройдет в первый день работы форума, 3 октября, с 10.00 до 11.30, в зале 3.1 МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2), сообщает пресс-служба девелопера.

Архитекторы, представители сферы образования расскажут об оснащении современных школ: устанавливаемом мультимедийном оборудовании, автоматизации инженерных систем, а также о планировочных решениях, которые создают условия для реализации новых сценариев в обучении и расширении функционала школ, на примере передовых объектов, реализованных в Свердловской области.

Спикеры компании «Атомстройкомплекс» расскажут о том, как будет организована эксплуатация первой школы Екатеринбурга, возводимой в рамках государственно-частного партнерства. В дискуссии также примут участие представители министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Корпорации развития Среднего Урала. Эксперты обсудят перспективы тиражирования практики строительства образовательных учреждений в рамках концессии и ее преимущества.
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