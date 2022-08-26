В Екатеринбурге в рамках форума 100+ Technobuild обсудят тенденции в строительстве и эксплуатации новых школ

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства будет построена первая ...02.12.2021 Свердловские власти анонсировали массовое строительство школ по схеме государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Свердловские власти поддерживают строительство школ в регионе по схеме ...20.10.2020 В Екатеринбурге начались международный форум и выставка 100+ TechnoBuild
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. В Екатеринбурге 20 октября 2020 года начал работу международный форум и выставка 100+ ...17.06.2020 «Атомстройкомплекс» готов построить первую на Среднем Урале школу в рамках государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. Компания «Атомстройкомплекс» внесла на рассмотрение в правительство Свердловской ...15.06.2020 ЖК «Чемпион Парк» вошел в тройку лучших рейтинга жилых комплексов Екатеринбурга по обеспеченности школами
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2020. Проект строительства ЖК «Чемпион Парк», который реализует компания «Атомстройкомплекс», ...