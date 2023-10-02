Школы будущего

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В Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild обсудили тенденции в строительстве и эксплуатации новых школ

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Екатеринбурге в рамках форума 100+ TechnoBuild представители власти и бизнеса ...

В Екатеринбурге в рамках форума 100+ Technobuild обсудят тенденции в строительстве и эксплуатации новых школ

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на полях форума 100+ Technobuild, который откроется завтра, ...

Компания «Атомстройкомплекс» сдаст губернаторский лицей с меблировкой под ключ

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Компания «Атомстройкомплекс», которая занимается строительством губернаторского лицея ...

Строители «Атомстройкомплекса» приступили к отделке фасадов и благоустройству территории школы № 41 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке ...

«Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге школу на 925 мест на условиях государственно-частного партнерства

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства будет построена первая ...