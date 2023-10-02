Школы будущего

В Екатеринбурге в рамках форума 100+ TechnoBuild представители власти и бизнеса обсудили перспективы развития школьного фонда в Свердловской области. Организатором дискуссии выступил «Атомстройкомплекс». Модератором встречи стал вице-президент, зампредседателя комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Андрей Бриль.
«Сегодня все понимают, что школа — это не просто коробка, в которой должны учиться дети. Например, все понимают, что университет — это градообразующее предприятие даже для миллионного города. Также приходит понимание, что школа — объект, который определяет стоимость квадратного метра, качество городской среды, привлекательность района или микрорайона. Школа — архитектурная доминанта и своего рода замена советскому дворцу культуры», — открыл обсуждение А. Бриль.
Школу как многофункциональный культурно-досуговый центр рассмотрел и начальник отдела эскизного проектирования архитектурных решений «Атомстройкомплекса» Андрей Шушлебин. По его словам, образовательное учреждение — сложный технологический объект, который является пространственным барьером с «озаборенными территориями» внутри жилого района.
«Сейчас крупная территория практически непроницаема. Это большая проблема для формирования городской среды. В том числе важно формировать фронт улицы за счет фасада школы. Например, вход в нее лучше организовывать со стороны главной улицы, учитывая фактор пешеходных потоков, а для этого нужно вытащить школу из-за забора», — подчеркнул он.
Поэтому, по мнению эксперта, на этапе проектирования важно учесть, как сделать часть школьных объектов общедоступными. Так, одним из решений станет вынос за территорию спортивного центра или пищеблока.
Также об архитектуре школы в качестве определяющего фактора установки мультимедийного оборудования и автоматизации инженерных систем заявил главный инженер проектов компании «Атомстройкомплекс» Кирилл Тимиров. На примере Губернаторского лицея он показал, как устроены световые, звуковые и видеосистемы, которые в дальнейшем будут использоваться в зрительных залах, атриумных пространствах и зонах рекреации. Он заметил, что для эффективной инженерии здания диспетчерская система должна быть автоматизированной. Также грамотное управление освещением, вентиляционными установками и температурным режимом позволит не только сделать пребывание в учреждении комфортным, но и минимизировать траты на электричество и другие ресурсы.
Помимо этого, об архитектурных особенностях учреждения рассказал исполняющий обязанности директора ГАНОУ СО «Губернаторский лицей» Антон Третьяков.
«28,5 тыс. кв. метров образовательного учреждения должны работать на разные задачи ученика: отдых, учебу и творчество. Зонирование и архитектура направлены на решение конкретных образовательных задач ребенка. В их числе — публичные занятия, спортивные секции, творческие кружки и уникальный детский кванториум», — заметил А. Третьяков.
Напомним, что в лицее также представлен
уникальный большой спортзал, который трансформируется на три стандартных зала. На первом этаже расположены комнаты для переодевания, тренажерный зал, а на втором — беговая дорожка. В спортзале младших классов уже выполнено акустическое покрытие на потолке и в скором времени ожидается поставка спортивного оборудования.
Также о меблировке как важном факторе эффективной эксплуатации образовательных учреждений, в том числе лицея, сообщил директор «Титан-Мебель» Игорь Волков. Ранее стало известно
, что компания «Атомстройкомплекс» сдаст Губернаторский лицей с меблировкой под ключ.
Помимо вопросов оснащения и эксплуатации школьных систем, эксперты также обсудили финансирование подобных проектов. Так, руководитель направления контроля технической эксплуатации объектов после ввода компании «Атомстройкомплекс» Наталья Бочкарева представила доклад «ГЧП как драйвер развития образования».
«Согласно условиям концессии, срок соглашения между банком, застройщиком и министерством образования составляет семь лет. В течение двух лет длится инвестиционная фаза, во время которой на средства банка и застройщика строится объект. После чего начинается эксплуатационная фаза, когда на протяжении пяти лет осуществляется поэтапное возмещение инвестированных партнерами средств из бюджета области», — объяснила принцип работы государственно-частного партнерства (ГЧП) эксперт.
На примере екатеринбургской школы № 41 она продемонстрировала, как ГЧП позволило улучшить обустройство образовательной организации. В частности, вдвое увеличилась вместимость школы, появились четыре спортивных зала, новое передовое оборудование в пищеблоке, трансформируемый актовый зал, а также современная инженерия и системы безопасности.
При это Н. Бочкарева заметила, что образовательный объект требует своевременной и осознанной эксплуатации всего технологического комплекса.
«Мы видим, что, какими бы современными технологиями ни были оснащены школы, без должной эксплуатации все приходит в негодность. Вся школа — единый инженерный организм, и надо знать, как работают все сложноустроенные системы в ней», — отметила она и добавила, что решить проблему эксплуатации можно двумя способами. Школам стоит или повышать компетенции уже существующих специалистов, или привлекать к работе экспертов, заточенных на работу с технологическим комплексом учреждения.
В завершение дискуссии генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра и замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Ирина Серкова отметили, что застройщику также необходимо учитывать, как школа будет интегрирована в общую городскую среду и как соблюсти регламент, касающийся нормативно-правовой базы.
«Одна из наших задач — сделать достоянием общественности достижения наших лучших компаний. Впечатляет большой пласт работ, проделанных «Атомстройкомплексом» в этой сфере. Я вижу миссию продвинутых девелоперов в том, чтобы помочь органам госвласти разумно и обоснованно поменять нормативную базу, найти новые организационные инструменты. Если мы этого не сделаем, этого не сделает никто», — подытожил дискуссию зампредседателя комитета по строительству регионального Союза промышленников и предпринимателей Андрей Бриль.Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»