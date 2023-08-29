Компания «Атомстройкомплекс» сдаст губернаторский лицей с меблировкой под ключ

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Компания «Атомстройкомплекс», которая занимается строительством губернаторского лицея под ключ в Солнечном микрорайоне, приступила к меблировке классов и административных помещений в здании. Мебель для учебного заведения поставляет уральский производитель «Титан», сообщает пресс-служба девелопера.Стоит отметить, что мебелью от данного производителя компания «Атомстройкомплекс» уже более шести лет комплектует почти все школы и садики. Продукция уральской мебельной фабрики отличается высоким качеством и эргономичным дизайном, некоторые проекты отмечены федеральными наградами. Так, различные элементы меблировки от этого производителя были поставлены в школу № 80 на Уралмаше, во Дворец водных видов спорта и в культурный центр «Эрмитаж-Урал».«Мы передаем образовательные объекты полностью укомплектованными — от сложнейшего оборудования до столов и стульев, и стремимся создать комфортную и эффективную образовательную среду. Поэтому при выборе подрядчиков мы тщательно оцениваем качество продукции, поддерживаем местных производителей, отбираем самых лучших. Компанию «Титан» всегда отличали интересные решения и внимательное отношение к деталям, которые уже отметили на самом высоком уровне. Например, мебель для губернаторского лицея компании «Титан» в 2023 году отмечена престижной федеральной премией «100 лучших товаров России», — сообщил заместитель директора по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Роман Бабушкин.Добавим, что компания «Атомстройкомплекс» является постоянным подрядчиком по проектированию и строительству объектов социального назначения: в портфолио застройщика более трех десятков детских садов, а также лучшие школы города и области.