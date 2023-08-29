Компания «Атомстройкомплекс» сдаст губернаторский лицей с меблировкой под ключ

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Компания «Атомстройкомплекс» на 90% выполнила черновую отделку первой высотной школы в ...24.01.2023 «Атомстройкомплекс» закончил возведение фундамента для школы № 41 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. «Атомстройкомплекс» выполнил устройство фундамента и приступил к заливке монолитных ...12.09.2022 «Атомстройкомплекс» начал внутреннюю отделку одного из блоков губернаторского лицея в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. «Атомстройкомплекс» приступил к внутренней отделке в одном из блоков губернаторского ...14.01.2022 «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне ...15.12.2021 «Атомстройкомплекс» планирует построить в Екатеринбурге уникальную школу по финскому образцу
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» участвует в конкурсе на строительство ...