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В Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild обсудили тенденции в строительстве и эксплуатации новых школ

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Екатеринбурге в рамках форума 100+ TechnoBuild представители власти и бизнеса обсудили перспективы развития школьного фонда в Свердловской области. Организатором дискуссии выступил «Атомстройкомплекс».

Модератором встречи стал вице-президент, зампредседателя комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Андрей Бриль.

На мероприятии представители «Атомстройкомплекса» — начальник отдела эскизного проектирования архитектурных решений Андрей Шушлебин и главный инженер проектов компании Кирилл Тимиров — рассказали о новых сценариях современных школ, их оснащении мультимедийным оборудованием и автоматизации инженерных систем на примере Губернаторского лицея. Помимо этого, об особенностях архитектурного строения учреждения рассказал исполняющий обязанности директора ГАНОУ СО «Губернаторский лицей» Антон Третьяков.

Также о меблировке в качестве важного фактора эффективной эксплуатации образовательных учреждений, в том числе лицея, сообщил директор компании «Титан-Мебель» Игорь Волков. Ранее стало известно, что компания «Атомстройкомплекс» сдаст Губернаторский лицей с меблировкой под ключ.

Также во время форума руководитель направления контроля технической эксплуатации объектов после ввода компании «Атомстройкомплекс» Наталья Бочкарева представила доклад «ГЧП как драйвер развития образования» о важности своевременной и осознанной эксплуатации всего технологического комплекса школы.

«Мы видим, что, какими бы современными технологиями ни были оснащены школы, без должной эксплуатации все приходит в негодность. Вся школа — единый инженерный организм, и надо знать, как работают все сложноустроенные системы в ней», — отметила она и добавила, что решить проблему эксплуатации можно двумя способами. Школам стоит или повышать компетенции уже существующих специалистов, или привлекать к работе экспертов, заточенных на работу с технологическим комплексом учреждения.

В завершение дискуссии генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра и замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Ирина Серкова отметили, что застройщику необходимо учитывать, как школа будет интегрирована в общую городскую среду, а также соблюсти регламент, касающийся нормативно-правовой базы.
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