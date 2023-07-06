Строители «Атомстройкомплекса» приступили к отделке фасадов и благоустройству территории школы № 41 в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке фасадов школы № 41 в Екатеринбурге. Объект строится по принципам государственно-частного партнерства (ГЧП), и его планируется сдать к концу 2023 года, сообщает пресс-служба застройщика.Образовательное учреждение на 925 мест будет оснащено по современным стандартам и функционально разделено на блоки начальных и старших классов. Здесь появятся актовый зал с амфитеатром, три спортивных зала и спортивная площадка на улице со специальным покрытием. Школа будет адаптирована для инклюзивного обучения — для маломобильных учеников в здании будут обустроены уборные, пандусы, лифты, спортзал.Все кабинеты средней школы обеспечены мультимедийными системами для проведения занятий, для младших классов оборудованы спальни в помещениях продленного пребывания, игровые. По концессионному соглашению первые годы после сдачи учреждения подрядчик будет курировать эксплуатацию здания и всех инженерных систем.«На объекте сейчас возводят металлоконструкции актового и большого спортивного залов, монтируют инженерные системы, выполняют внутренние отделочные работы и отделку фасадов, а также остекление, благоустройство территории. При проектировании использовались проверенные временем инженерные решения, это позволяет строить школу быстрыми темпами», — отметил руководитель проекта Александр Мордвинов.Напомним, что школа № 41 стала первой в Екатеринбурге, которую строят в рамках государственно-частного партнерства. «Атомстройкомплекс» выступил инициатором и участником концессии. Сейчас компания возводит еще один объект по ГЧП: школу на 1 тыс. 500 мест в Пионерском микрорайоне. Всего в портфолио застройщика разработка десятков проектов школ и детских садов, некоторые из которых рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. В Екатеринбурге и Свердловской области «Атомстройкомплекс» построил и реконструировал более 30 образовательных учреждений.