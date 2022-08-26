«Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге школу на 925 мест на условиях государственно-частного партнерства

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства будет построена первая школа на 925 мест. Концессионное соглашение об этом было подписано министерством образования и молодежной политики Свердловской области и компанией «Атомстройкомплекс-СПК 1». Распоряжение о заключении подобной концессии ранее подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.







Ранее свердловский губернатор добился федерального софинансирования строительства двух школ в Свердловской области через механизмы государственно-частного партнерства. Минпросвещения РФ одобрило заявки, поданные Евгением Куйвашевым, на строительство школы на 925 мест в Екатеринбурге и реконструкцию образовательного учреждения, рассчитанного на 1 тыс. 135 мест, в Верхней Пышме.



Новая школа № 41 в Екатеринбурге на улице Котельникова, 5 будет построена и введена в эксплуатацию до конца 2023 года. Стоимость проекта составит 1,7 млрд руб., из них 433 млн 809 тыс. руб. будет выделено из федерального бюджета.







«Строительство новых школ имеет большое значение для нашего региона. Новое здание, построенное на месте снесенной школы, будет отвечать всем современным требованиям образовательной системы. Работа по федеральной программе продолжается, мы приступили к разработке документации для строительства силами инвесторов с привлечением федеральных средств еще одной школы в Екатеринбурге на 1,5 тыс. мест и в Березовском на 825 мест», — отметил министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.



Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Валерий Ананьев считает, что инструменты государственно-частного партнерства позволяют нарастить темпы и качество строительства объектов социальной сферы.



«Строительство школы в рамках государственно-частного партнерства — это не только возможность ускорить появление нужных уральцам объектов и содействовать комплексному развитию территорий. Это еще и эффективный, прогрессивный способ организации работ, когда за весь цикл — от проектирования и строительства до эксплуатации — ответственность несет одна квалифицированная, опытная организация, что обуславливает надежность и качество применяемых решений. Мы приложим все усилия к тому, чтобы новый успешный опыт строительства в рамках ГЧП удалось тиражировать», — подчеркнул Валерий Ананьев.



Изображения предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области