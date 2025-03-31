Валерий Ананьев: Концессия позволяет сосредоточить все этапы проекта в руках одной компании

Оригинал материала: https://www.kommersant.ru/doc/7604438



Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

— Во-первых, это уникальный для нашего города проект. Здание общей площадью 22 тыс. кв. м по максимуму укомплектовано современными технологиями и оборудованием: мультимедийной аппаратурой оснащен актовый зал на 450 мест, студия звукозаписи, библиотечный центр, в кабинете астрономии для проекции звездного неба предусмотрен четырехметровый купол. Также в школе оборудован медицинский блок с прививочным кабинетом.В-вторых, школа построена в рамках концессии. Это значит, что мы не просто построили объект, но также активно участвовали в проектировании и эксплуатации, и даже в организации дополнительного образования.— Школа удалась как с точки зрения архитектуры, так и инженерной начинки. Высокую оценку ей дали федеральные эксперты — еще на этапе строительства она стала площадкой проведения федерального конкурса «Строймастер». Школа адаптирована для маломобильных групп населения, в ней много света и воздуха, просторные рекреации и многофункциональные пространства. Здесь будет комфортно и интересно как учиться, так и работать.Учеба младших классов в школе № 314 началась с 4-ой четверти этого года. С сентября 2025 года школа заработает в полную силу. Для технической эксплуатации школы № 41 нами была создана специализированная управляющая компания «Формула», в связке с ней реализована программа внеурочной деятельности. Нам понятен спрос, определены рабочие модели взаимодействия с операторами образовательных услуг, сформирован и обкатан комплексный подход к организации внеурочной деятельности. Этот же подход будет реализован и в школе № 314.Сейчас прорабатываем несколько идей по использованию площадки школы в общегородских целях. Например, здесь может быть создан учебно-методический центр для будущих педагогов, смогут проходить конгрессы и конференции экспертов в сфере образования.— Главная особенность и преимущество строительства школы в рамках концессии — это сосредоточение всех этапов реализации проекта в руках одной профессиональной компании. Мы выполняем рабочее проектирование, сами строим по своему проекту и в течение пяти лет осуществляем техническую эксплуатацию школы, досконально зная работу всех систем. Такой подход позволяет принимать рабочие решения эффективно и быстро, увязывать строительные технологии с возможностями эксплуатации. Мы избегаем лишних, дублирующих действий, сокращаем цепочку согласований и «пусконаладочный» период. Опыт работы в рамках концессии над школой № 41 позволил нам отследить весь жизненный цикл объекта, выявить коллизии в реализации образовательных проектов и точки роста, повысить производительность на всех этапах проекта.Сейчас по условиям соглашения мы не только осуществляем техническую эксплуатацию школы № 41, но и реализуем в школе комплекс услуг дополнительного образования, тем самым расширяя функционал учебного заведения, делая его еще более привлекательным для учителей и учеников, а также полезным для всего района. Наконец-то мы смогли в полной мере раскрыть потенциал той великолепной спортивной, концертной, мультимедийной инфраструктуры, которой сегодня оснащаются современные школы. Мы привлекли крупнейших операторов услуг в сфере образования: они ведут кружки и секции на площадке школы, используя передовые спортивные, хореографические, актовые залы. Дети могут проводить в школе весь день под присмотром педагогов, а родителям не нужно отрываться от своих дел, чтобы возить детей по кружкам.— Сейчас у нас в технической эксплуатации две школы, построенные по ГЧП — это школа № 41 на ВИЗе и школа № 314 в Пионерском микрорайоне. Завершаются работы по передаче заказчику новой начальной школы в ПГТ Пышма. Несколько образовательных объектов в проектировании: ряд новых и запланированных под реконструкцию школ в Екатеринбурге. В их числе — гимназия «Арт-Этюд» на Эльмаше. Сейчас идет корректировка проектной документации, выйти на строительную площадку рассчитываем в 2025 году. Также стартовала разработка проектной документации для образовательной резиденции «УЗОР» под Сысертью — уникальная загородная площадка для реализация программ дополнительного образования по направлениям биотех, космос, AI, IT. Она станет подразделением Губернаторского лицея, который мы построили и ввели в позапрошлом году.В прошлом году мы заключили соглашение с СОСПП о масштабировании опыта строительства и эксплуатации объектов социальной инфраструктуры с применением механизма ГЧП и намерены развивать эту практику. Нужно использовать все доступные механизмы финансирования, чтобы своевременно строить нужные горожанам объекты социальной инфраструктуры.— Помимо того, что растет стоимость материалов, строительно-монтажных работ, меняется оснащение образовательных учреждений. Современные школы комплектуются большим объемом мультимедийного оборудования, инженерной автоматики. Сложная, дорогая техника сегодня требуется для оснащения пищеблоков, концертных и спортивных залов, библиотек, которые постепенно трансформируются в многофункциональные мультимедийные центры. Поэтому не только и не столько инфляция является причиной удорожания проектов образовательных учреждений, сколько увеличение функционала традиционных школьных пространств, повышение их технологичности. Этот тренд обусловлен задачей расширить роль школ в жизни города, сделав их площадками для отраслевых и городских мероприятий, а также внеурочной деятельности, настоящими культурными центрами районов.— «Атомстройкомплекс» на протяжении 30 лет строит не только коммерческие объекты, но и работает по государственным контрактам над возведением объектов социальной инфраструктуры. Форсировать строительство жилья сейчас нецелесообразно ввиду ситуации на рынке, а вот участие в реализации инфраструктурных проектов позволяет сохранить загрузку предприятия, обеспечивает рост профессиональных компетенций, строительного мастерства сотрудников, повышает инвестиционную привлекательность города, делает его интересным для жизни и работы, а значит — и для приобретения жилья, улучшения жилищных условий.