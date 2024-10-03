В Екатеринбурге открыли новую школу №314

В уральской столице открылась новая школа № 314 на ул. Советской. Проект был реализован застройщиком «Атомстройкомплекс» совместно с правительством Свердловской области по договору концессии. Недавно на площадке нового образовательного учреждения прошел Уральский образовательный форум. Его организаторы и участники оценили результаты строительства и качество оборудования школы, сообщает пресс-служба «Атома».
Среди почетных гостей присутствовали председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, замгубернатора Свердловской области Павел Креков, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Представляли новое здание директор школы Елена Белова и глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.
«Благодаря партнерству государства и бизнеса удалось быстро реализовать самые продвинутые технологические решения, при этом сэкономить и время, и деньги, а главное — обеспечить, чтобы все примененные новации эффективно использовались в образовательном процессе», — сказал В. Ананьев.
По его словам, участие компании заключалось не только в строительстве, но и в финансировании, проектировании, а также в эксплуатации и организации дополнительного образования.
Отметим. что общая площадь здания составила 22 тыс. кв. м. Оно оснащено актовым залом на 450 мест, студией звукозаписи, библиотечным и астрономическим центром, а также медицинским блоком с прививочным кабинетом. Школа укомплектована новейшим оборудованием и технологиями. Ее проектная вместимость — 1 тыс. 500 учеников. В нынешнем году к обучению в новом учреждении приступят начальные классы, а со следующего года — средние и старшие классы.
Директор школы Е. Белова отметила, что инфраструктура учреждения позволяет организовать комфортный учебный процесс для всех учащихся. Важным моментом является организация доступной среды для маломобильных групп, разделение потоков средних и младших классов, наличие в блоках спортзалов с раздевалками и душевыми, рекреациями и зонами отдыха, а также возможность проводить уроки на свежем воздухе, благодаря дополнительным выходам в закрытый внутренний двор.
«После уроков помещения школы будут задействованы для спортивных, развивающих секций и кружков, а также проведения различных мероприятий. Например, актовый зал с гримерками и костюмерной позволяет ставить настоящие спектакли, большой спортивный зал и два малых зала соответствует уровню городских и областных соревнований», — рассказала руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Любовь Спелкова.
Строительство данной школы стало вторым концессионным проектом «Атомстройкомплекса». Ранее девелопером была построена школа № 41 на ВИЗе. Стоит отметить, что согласно договору застройщик осуществляет техническую эксплуатацию данных школ в течении пяти лет после введения в эксплуатацию. Для этого предприятием была учреждена специализированная управляющая компания «Формула».
Также «Атом» организовывает для детей внеурочную активность, приглашая крупных операторов дополнительного образования. Помимо этого, в новой школе продолжится реализация социального проекта «Продленка», реализуемого совместно с фондом «Солнечные дети» для детей с ОВЗ. Также компания планирует проводить спортивно-развлекательные перемены для учеников и различные мастер-классы для всех жителей.
Новая школа и ее возможности были высоко оценены почетными гостями из числа участников образовательного форума.
«Екатеринбург — это образовательное сердце региона. В новой школе будет удобно работать, комфортно учиться. Она формируют вокруг себя особое досуговое, культурное, спортивное пространство, ту самую современную городскую среду, которая определяет качество жизни людей, и станет настоящим центром знаний и творчества», — отметил Павел Креков.
Отметим, что опыт государственно-частного партнерства обсуждался на полях форума 100+ Technobuild, где между СОСПП и ГК «Атомстройкомплекс» было заключено соглашение о его масштабировании. Таким образом, в будущем количество концессионных проектов по созданию и эксплуатации объектов социальной инфраструктуры будет увеличиваться. Заместитель директора ГК «Атомстройкомплекс» Александр Копылов ранее отмечал
, что в стадии проработки находятся шесть таких проектов. Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»