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«Атомстройкомлекс» и СОСПП заключили соглашение о распространении ГЧП на строительство соцобъектов

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Компания-застройщик «Атомстройкомлекс» и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) заключили соглашение о распространении государственно-частного партнерства (ГЧП) на строительство объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба строительного холдинга.

«Атомстройкомлекс» и СОСПП заключили соглашение о распространении ГЧП на строительство соцобъектов

Так, в текущем году впервые была сдана в эксплуатацию школа № 41 на ВИЗе, которую построили с применением механизма ГЧП. «Атомстройкомплекс» не только воплотил качественное техническое обслуживание школы, но и создал на ее базе центр дополнительного образования. Предполагается, что к концу 2024 года застройщик построит вторую школу в рамках ГЧП.

«Сегодня мы видим, как школа живет и прекрасно развивается, как востребован комплекс дополнительных услуг, которые удалось в ней реализовать благодаря концессии. Очень хочется, чтобы в будущем нам удавалось строить по концессии и новые школы, и медицинские объекты, и многие другие объекты, нужные горожанам», — сказал генеральный директор ГК «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Ранее «Атомстройкомплекс» и комитет по строительству СОСПП на полях 100+ TechnoBuild провели диалог о работе школ, которые были построены в рамках концессии. После дискуссии девелоперам и представителям власти показали рекомендации по внедрению ГЧП для строительства школьных заведений. Работу над документом продолжат на площадке СОСПП.

Фото предоставлено пресс-службой компании "Атомстройкомплекс"
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