«Атомстройкомлекс» и СОСПП заключили соглашение о распространении ГЧП на строительство соцобъектов

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. На полях форума 100+Technobuild, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, ...15.01.2024 «Атомстройкомплекс» начал передачу нового здания школы № 41 экспериментальной управляющей компании
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» начала процедуру передачи нового здания школы ...16.11.2023 Главе «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву присвоили почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. Глава комитета по строительству СОСПП, заслуженный строитель России, генеральный ...03.03.2023 «Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге новую школу по схеме государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» и министерство образования Свердловской области ...26.08.2022 «Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге школу на 925 мест на условиях государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства будет построена первая ...