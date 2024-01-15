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15.01.2024

«Атомстройкомплекс» начал передачу нового здания школы № 41 экспериментальной управляющей компании

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» начала процедуру передачи нового здания школы № 41 экспериментальной управляющей компании. Новое здание образовательного учреждения построили на месте снесенного аварийного за год, сообщает пресс-служба холдинга.

«Атомстройкомплекс» начал передачу нового здания школы № 41 экспериментальной управляющей компании

«Теперь учиться в школе смогут 925 учеников: в их распоряжении — просторные светлые кабинеты, отдельные гардеробные для каждого класса, современная столовая, оснащенные по последнему слову техники актовый и три спортивных зала», — сообщает пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» начал передачу нового здания школы № 41 экспериментальной управляющей компании

Здание оборудовано пандусами, лифтами и прочими приспособлениями для маломобильных детей. На школьном дворе построен новый стадион. Здание было построено в рамках трехстороннего концессионного соглашения, заключенного между министерством образования Свердловской области, Сбербанком и компанией «Атомстройкомплекс».

«Атомстройкомплекс» начал передачу нового здания школы № 41 экспериментальной управляющей компании

«Благодаря концессии мы получили возможность реализовать пилотный проект по привлечению частной специализированной эксплуатирующей компании к управлению муниципальным объектом. Это позволит завести в учреждение высококлассных специалистов, имеющих опыт грамотной эксплуатации всего сложного оборудования, которым оснащаются современные школы», — рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.

В данный момент «Атомстройкомплекс» строит еще одну школу в рамках государственно-частного партнерства — на 1,5 тыс. в Пионерском микрорайоне, на улице Советской.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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