«Атомстройкомплекс» начал передачу нового здания школы № 41 экспериментальной управляющей компании

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Власти Екатеринбурга проинспектировали ход работ по строительству школы на 1,5 тыс. ...18.10.2023 Компания «Атомстройкомплекс» в декабре 2023 года завершит строительство школы № 41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В декабре 2023 года компания «Атомстройкомплекс» завершит строительство школы №41 в ...06.07.2023 «Атомстройкомплекс» сохранит 8-метровую ель на территории будущей школы на улице Советской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» при подготовке строительной площадки будущей школы в ...26.08.2022 «Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге школу на 925 мест на условиях государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства будет построена первая ...16.10.2020 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В рамках национального проекта «Образование» проект реконструкции здания школы № 80 в ...