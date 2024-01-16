Школьный инжиниринг

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» начал передачу построенной им школы № 41 в техническую эксплуатацию специально для этих целей созданной экспериментальной управляющей компании. Застройщик и правительство Свердловской области тестируют новый алгоритм управления муниципальными объектами, наполненными сложным современным оборудованием, обеспечивающим комфортное жизнеобеспечение находящихся в здании людей.Современные стандарты жизни ставят перед девелоперами новые задачи по созданию в возводимых ими зданиях внутренней инфраструктуры. Никого уже не удивишь элементами систем типа «Умный дом» в квартирах, позволяющих регулировать уровень температуры воздуха, нагрев батарей и теплых полов, включать и выключать свет в комнатах, просматривать изображение с видеокамер домофона на смартфоне и так далее.Однако в современных школах технологии продвинулись еще дальше. Например, в школе, построенной на территории московского ЖК «Большое Путилково», установлено 300 датчиков, позволяющих регулировать уровни температуры, CO2, влажности, освещенности и потребляемой энергии.Аналогичный объект «Атомстройкомплекс» построил по адресу ул. Репина, 79а в Екатеринбурге — современную школу, оборудованную по последнему слову техники. Новое здание возвели всего за год на месте снесенного аварийного.«Теперь учиться в школе смогут 925 учеников: в их распоряжении — просторные светлые кабинеты, отдельные гардеробные для каждого класса, современная столовая, оснащенные по последнему слову техники актовый и три спортивных зала. Пространство школы приспособлено для маломобильных учеников — для их комфорта здесь предусмотрены пандусы, лифты, специальные уборные, оснащен спортивный зал. На пришкольной территории появился современный стадион с безопасным резиновым покрытием», — рассказали в пресс-службе застройщика.Актовый зал рассчитан на 600 человек, столовая — на 350 человек. В самой школе оборудованы три мастерские: слесарная, инструментальная и столярная. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными системами, для младших классов на «продленке» оборудованы спальни и игровые комнаты. На стадионе есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная спортивные площадки и полоса препятствий.Очевидно, что для обслуживания зданий, насыщенных столь сложной инженерной инфраструктурой, требуются специалисты соответствующей квалификации. Иначе может так произойти, что оборудование будет простаивать в отсутствие необходимого обслуживания.В связи с этим министерство образования Свердловской области, Сбербанк и компания «Атомстройкомплекс» заключили трехстороннее концессионное соглашение, по условиям которого застройщик не только строит здание школы, но и привлекает к его управлению специально созданную в рамках пилотного проекта частную специализированную эксплуатирующую компанию, которая должна будет обеспечить эффективное функционирование здания в течение нескольких лет.«Это позволит завести в учреждение высококлассных специалистов, имеющих опыт грамотной эксплуатации всего сложного оборудования, которым оснащаются современные школы. Для нашего коллектива это важный, знаковый проект: мы ставим перед собой амбициозную задачу — выработать оптимальный алгоритм работы управляющей компании, чтобы тиражировать его на других учебных заведениях и содействовать повышению качества образовательной среды в Екатеринбурге», — рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.Очевидно, что когда с таким сложным объектом на постоянной основе работают одни и те же специалисты, они прекрасно знают специфику инженерных систем и обслуживают их максимально эффективно. Застройщик же передаст им всю необходимую для полноценной работы техническую документацию и, вероятно, в будущем сможет давать необходимые консультации.