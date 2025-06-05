В Екатеринбурге на базе новой школы № 314 создадут центр по ранней профориентации учащихся

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. В Екатеринбурге на базе школы № 314 могут создать ресурсный центр по ранней профориентации учащихся. Новое образовательное учреждение было построено в Пионерском микрорайоне по концессии с участием «Атомстройкомплекса», сообщает пресс-служба уральского застройщика.Эту инициативу администрации района уже поддержали директора ключевых предприятий. Они посетили передовую школу с экскурсией, оценили ее материально-техническое оснащение, а также обсудили идею возрождения практики взаимодействия школ и предприятий.Как отметила замдиректора департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко, участие в развитии детей должна принимать не только семья и система образования, но и предприятия, которые работают на территории района — ведь каждый работодатель заинтересован в территориальной близости своих работников.«В городе Екатеринбурге на протяжении четырех лет реализуется уникальный проект по формированию профессиональных компетенций у школьников. В каждой школе мегаполиса обязательно реализуются программы профориентационной направленности в сотрудничестве с предприятиями и учреждениями профессионального образования. Современная площадка 314 школы располагает хорошо оснащенными лабораториями, здесь есть станции для занятий робототехникой, качественные мастерские и специализированные кабинеты. Изначально школа была задумана как учреждение, способное дать детям не только предметные знания, но и предпрофессиональные. Благодаря концессионеру проекта — компании «Атомстройкомплекс» — эту концепцию удалось воплотить. Мы будем использовать эту школу как ресурсную, чтобы получить наибольший социальный эффект и сделать каждого ребенка успешным», — заявила Ольга Бабченко.Планы развития центра профориентации включают не только партнерство с промышленными предприятиями, но и интеграцию с высшей школой. Привлечение профессорско-преподавательского состава вузов и техникумов для работы со школьниками, их подготовки к поступлению и овладению профессиональными навыками — следующий этап, который позволит МАОУ СОШ № 314 перешагнуть понятие школы и стать центром компетенций районного значения.«С учетом демографической ситуации перед нами стоит задача профориентировать ребят как можно раньше, класса с 6-7-го, чтобы, заканчивая школу, они понимали, какую профессию выберут и где будут учиться. Школа № 314 технически оснащена на уровне техникума, это позволяет предприятиям использовать ее как площадку для реализации собственных программ ранней профориентации — как это было в советские годы, когда дети осваивали первую профессию еще в школе», — заявил глава администрации Кировского района Андрей Корюков.Напомним, школа № 314 построена в 2024 году компанией «Атомстройкомплекс» в рамках государственно-частного партнерства и рассчитана на 1,5 тыс. мест. Инфраструктура школы включает 4 спортивных зала, концертный зал на 450 мест, студию звукозаписи, библиотечный центр с коворкингом, кабинет астрономии с проектором звездного неба. На протяжении пяти лет после ввода школы в эксплуатацию «Атомстройкомплекс» осуществляет ее техническую эксплуатацию, а также реализует на ее площадке услуги дополнительного образования — здесь уже ведут занятия крупные танцевальные, спортивные школы города, реализуются программы подготовки детей к 1 классу, ОГЭ и ЕГЭ, а также программы для одаренных детей.