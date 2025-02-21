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«Атомстройкомплекс» представил концепцию развития сети придорожных отелей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. Корпорация «Атомстройкомплекс» представила концепцию развития объектов туристической инфраструктуры кольцевого туристического автомобильного маршрута Екатеринбург — Тюмень — Ханты-Мансийск протяженностью 2,5 километров. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с привлечением средств федерального бюджета и подразумевает строительство сети однотипных мотелей вдоль всей протяженности маршрута.

«Атомстройкомплекс» представил концепцию развития сети придорожных отелей
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

На заседании комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей проект презентовал заместитель директора корпорации Александр Копылов. По его словам, сейчас концепция находится на высокой стадии проработки, как с инженерной, так и с финансовой точки зрения, и будет готова через два-три месяца.

«Для обкатки концепции мы выбрали так называемую «ближнюю петлю» — относительно короткий автомобильный кольцевой маршрут, соединяющий Екатеринбург, Тюмень и Ханты-Мансийск с северными городами Свердловской области. Сейчас мы прорабатываем с министерством туризма точки притяжения, рассматриваем конкретные локации, в которых необходимо размещать наши мотели и пункты придорожного сервиса. Одновременно мы прорабатываем и наполнение наших точек, определяем, какие услуги, кроме непосредственно мотеля, в них необходимо будет оказывать, чтобы проект был экономически успешен. Очевидно, что это будет питание, завтраки и кофе, но не только. Мы хотим создать универсальный формат такого заведения, который потом можно было бы масштабировать от Калининграда до Владивостока», — отметил Александр Копылов.

«Исходя из комфортного расстояния для среднедневного переезда в 300-500 км, мы предлагаем построить на маршруте порядка восьми отелей. Типовой придорожный отель включает один-два этажа и рассчитан на 40 номеров категории «стандарт», в холле каждого отеля предполагается размещение туристическо-информационного центра, где можно получить справочную информацию о дальнейшем маршруте, достопримечательностях, приобрести сувениры и местные продукты. На прилегающей территории возможно размещение заправок, сетевых предприятий торговли и общепита. Реализация такой программы станет драйвером развития туристической инфраструктуры и региона в целом», — отметил А. Копылов.

«Это очень интересный проект. Он позволяет обеспечить развитие не только самой туристической трассы, но и прилегающих территорий, создавая точки притяжения для туристов. Остановившись в отеле, они наверняка обратят внимание на расположенные рядом туристические объекты. К тому же, интересен и формат реализации концепции. Сейчас мы рассматриваем его как единый проект на 120 номеров, которые будут распределены между несколькими отелями. Это позволяет нам вписаться в ограничения, предложенные федеральной программой», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, курирующий данный проект.
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