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Свердловскую, Тюменскую области и ХМАО свяжет туристический автомаршрут протяженностью 2,5 тыс. км

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Свердловскую, Тюменскую области и Ханты-Мансийский автономный округ свяжет туристический автомаршрут протяженностью 2,5 тыс. км. Его создадут в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Разработкой маршрута занимается рабочая группа под руководством заместителя губернатора Среднего Урала Дмитрия Ионина.

Свердловскую, Тюменскую области и ХМАО свяжет туристический автомаршрут протяженностью 2,5 тыс. км

Потенциальным инвестором этого проекта является «Атомстройкомплекс», который готов запроектировать и построить сеть придорожных отелей, сообщает пресс-служба компании.

«Общая протяженность маршрута составит 2,5 тыс. километров. На первом этапе мы определяем главные туристические локации, которые станут точками притяжения путешественников. В этих местах будут построены придорожные отели. Также будем активно развивать транспортную, инженерную и информационную инфраструктуры», — сказал Дмитрий Ионин.

Свердловскую, Тюменскую области и ХМАО свяжет туристический автомаршрут протяженностью 2,5 тыс. км

На данный момент проработан тестовый промежуток Екатеринбург — Югорск. Точками притяжения туристов на нем станут гора Качканар, Конжаковский камень, Главный Уральский хребет и другие. Рядом с локациями планируется строительство придорожных отелей и сопутствующих объектов инфраструктуры.

«Определение локаций, в которых будут размещены придорожные отели, необходимо для старта работ по эскизному проектированию. Всего предполагается построить восемь отелей, каждый в среднем на 40 комфортных номеров. Задача — создать интересные объекты, которые станут новыми точками притяжения и драйверами развития территории», — отмечает заместитель директора ГК «Атомстройкомплекс» Александр Копылов.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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