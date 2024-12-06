Свердловскую, Тюменскую области и ХМАО свяжет туристический автомаршрут протяженностью 2,5 тыс. км

«Атомстройкомплекс» предложил правительству региона создать сеть отелей вдоль ключевой дороги УрФО ...03.12.2024 «Атомстройкомплекс» предложил построить восемь отелей для развития автомобильного туризма
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2024. На территории Урала и Сибири может появиться сеть из восьми отелей для развития ...02.09.2024 С начала 2024 года отели Свердловской области посетило более 1,2 млн туристов
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. С начала 2024 года отели Свердловской области посетило более 1,2 млн туристов. Об этом ...18.07.2024 В Свердловской области построят три придорожных отеля уровня «три звезды» за 600 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В Свердловской области появится три придорожных отеля на 49 номеров каждый с уровнем ...14.12.2021 В Свердловской области популяризаторы местного туризма получат поддержку заместителя губернатора региона
Власти Свердловской области намерены объединить усилия участников сферы гостеприимства для популяризации местного ...