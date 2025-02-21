Свердловская область развивает туринфраструктуру

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Свердловская область получит федеральную субсидию в размере 1 млрд руб. на развитие туристической инфраструктуры. Средства будут выделены равными частями в 2025, 2026 и в 2027 годах. Соответствующее соглашение подписано между правительством Свердловской области и Минэкономразвития РФ, сообщает региональный департамент информполитики.Развитие туристической инфраструктуры региона будет осуществляться в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», запущенного в начале этого года. Отметим, что кроме федеральных средств, из областного бюджета на развитие туристической инфраструктуры в текущем году выделено более 30 млн руб.Ранее в регионе реализовывался национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». За время его действия с 2023 года в развитие туристической инфраструктуры было вложено более 2,7 млрд руб. Из них 1,2 млрд были выделены из областного и федерального бюджетов, а более 1,5 млрд составили средства инвесторов. Благодаря этому, за время реализации национального проекта удалось увеличить номерной фонд региона более чем на 670 мест. Реализовано более 20 проектов по созданию круглогодичных бассейнов и обустройству пляжной инфраструктуры. Также были обустроены туристические центры в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Ирбите.В рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» властями региона запланирована большая работа, в том числе, по привлечению гостей и созданию новых точек притяжения и туристических маршрутов.В частности, одним из важных проектов является создание нового кольцевого автомобильного туристического маршрута, который свяжет Свердловскую, Тюменскую области и Ханты-Мансийский автономный округ. Его протяженность составит 2,5 тыс. км. Разработкой данного маршрута занимается рабочая группа под руководством заместителя губернатора Среднего Урала Дмитрия Ионина. Первый этап проекта — определение главных туристических локаций, которые станут точками притяжения. В таких местах планируется разместить придорожные отели и сопутствующую инфраструктуру. Одним из потенциальных инвесторов проекта является «Атомстройкомплекс». На текущий момент проработан тестовый участок Екатеринбург — Югорск. Туристическими магнитами на нем станут гора Качканар, Конжаковский камень, Главный Уральский хребет и другие локации.Помимо этого, в 2025 году Свердловские власти выделят из регионального бюджета 17,7 млн руб. на создание туристско-информационного центра «Визит-центр Акинфий Демидов» в селе Чусовом Шалинского района и 7,7 млн руб. — на создание туристско-информационного центра в Ивделе. Также из областных средств будут выделены субсидии на изготовление и установку знаков турнавигации в муниципальном округе Ревда и Екатеринбурге.Напомним, что турпоток в Свердловскую область растет с каждым годом. Так, согласно данным Росстата, с января по ноябрь 2024 года регион принял 3 млн 100 тыс. туристов. Большая часть гостей прибывает из регионов Большого Урала: Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Республики Башкортостан. Также на Средний Урал часто приезжают туристы из центральной России: из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Республики Удмуртии, Кировской и Иркутской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.Стоит отметить, что за прошлый год благодаря национальному проекту и личной поддержке губернатора Евгения Куйвашева в регионе появились новые туристические локации и места размещения, в частности — модульные отели. За год номерной фонд в загородных средствах размещения вырос более чем на 200 номеров, а количество мест временного размещения в кемпингах — на 148 мест. Всего на Среднем Урале на текущий момент насчитывается 575 официально зарегистрированных мест коллективного размещения. Также в 2024 году поддержка в сфере развития туризма была оказана восьми муниципальным образованиям Свердловской области. Были изготовлены и установлены знаки туристской навигации на территории семи муниципальных округов и открыты туристско-информационные центры в Кировграде и Североуральске.