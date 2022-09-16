УПН: На рынке новостроек Екатеринбурга стало меньше инвестиционных сделок

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал УрБК о том, что на рынке новостроек Екатеринбурга стало меньше инвестиционных сделок.



«В I квартале 2022 года на рынке было много необязательных сделок. Многие семьи пытались с помощью покупки жилья сохранить свои накопления. Граждане, как правило, инвестируют в приобретение малогабаритных квартир — это самый доступный и ликвидный продукт. Сейчас таких сделок не так много. На рынке доминируют покупатели, которые решают конкретные жилищные задачи. Они часто нацелены на приобретение более крупных квартир взамен компактных», — заявил М. Хорьков.



Отметим, что, согласно данным аналитической платформы bnMAP.pro, с января по июнь текущего года доля малогабаритного жилья (студий и «однушек») в структуре сделок на рынке новостроек Екатеринбурга снизилась с 63 до 51%. В свою очередь, совокупная доля крупных квартир (с двумя и более комнатами) увеличилась с 37% до 49%.