УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:56

ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные

УрБК, Москва, 12.08.2025. Из-за отключения мобильного интернета в России мог вырасти спрос на наличные средства, говорится в материалах Центробанка.

«Средний профицит ликвидности в июле в среднем составил 1,2 трлн руб. (в июне: 1,2 трлн руб.). Рост наличных денег в обращении привел к оттоку 0,2 трлн руб. (в июне: 0,2 трлн руб.)», — отмечают аналитики ЦБ.

Ранее УрБК писал, что каждый десятый россиянин (9%) по-прежнему рассчитывается исключительно наличными деньгами. Согласно данным опроса ЦБ, россияне выбирают наличную оплату в основном из-за того, что осуществить ее можно в любой ситуации, любом месте и в любое время.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.02.2024 Объем наличных денег в обращении вырос в России на 2 трлн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 01.02.2024. Объем наличных денег, находящихся в обращении в России, увеличился в 2023 году на 2 трлн руб. ...

27.01.2023 В России объем наличных денег в обращении вырос на 2,3 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.01.2023. На 1 января 2023 года объем наличных денег в обращении составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 ...

28.02.2022 Россияне за сутки сняли наличные на 1,4 трлн рублей

Граждане РФ 25 февраля сняли наличные на общую сумму 1,4 трлн руб., говорится в материалах Банка России. По сравнению ...

28.02.2022 Россияне за сутки сняли наличные на 1,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 28.02.2022. Граждане РФ 25 февраля сняли наличные на общую сумму 1,4 трлн руб., говорится в материалах ...

22.06.2021 Около 30% россиян предпочитают использовать наличные деньги для повседневных расчетов

УрБК, Москва, 22.06.2021. Около 30% граждан России предпочитают использовать наличные деньги для повседневных расчетов, ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18