ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные

УрБК, Москва, 01.02.2024. Объем наличных денег, находящихся в обращении в России, увеличился в 2023 году на 2 трлн руб. ...27.01.2023 В России объем наличных денег в обращении вырос на 2,3 трлн рублей
УрБК, Москва, 27.01.2023. На 1 января 2023 года объем наличных денег в обращении составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 ...28.02.2022 Россияне за сутки сняли наличные на 1,4 трлн рублей
УрБК, Москва, 28.02.2022. Граждане РФ 25 февраля сняли наличные на общую сумму 1,4 трлн руб., говорится в материалах ...22.06.2021 Около 30% россиян предпочитают использовать наличные деньги для повседневных расчетов
УрБК, Москва, 22.06.2021. Около 30% граждан России предпочитают использовать наличные деньги для повседневных расчетов, ...