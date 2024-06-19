Наличные не исчезают

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ЦБ: 75% россиян предпочитают расплачиваться банковской картой

УрБК, Москва, 19.06.2024. 75% россиян предпочитают расплачиваться банковскими картами, 48% используют мобильные ...

ЦБ: россияне предпочитают расплачиваться за покупки наличными

УрБК, Москва, 13.03.2015. Наличные деньги остаются основным средством платежа россиян. Об этом сообщает газета ...

По итогам 2012 года в России доля онлайн-платежей с помощью банковских карт составила почти 60%

УрБК, Москва, 27.11.2013. Треть россиян, имеющих банковские счета, использует интернет-банкинг, но считает его ...

Почти 60% россиян являются обладателями банковских карт

УрБК, Москва, 11.09.2013. Пользователями банковских карт в настоящее время являются 58% россиян, еще 10% хотели бы ...

В 2011 году ОАО «СКБ-банк» эмитировало 156 тыс. пластиковых карт

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2011. Большинство россиян используют банковские карты для снятия наличных. Об этом ...