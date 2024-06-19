Наличные не исчезают

Оплата по безналичному расчету и банковские карты прочно вошли в жизнь россиян, однако многие по-прежнему предпочитают наличные деньги. На текущий момент 10% россиян полностью отказались от наличных платежей, а с другой стороны, почти столько же (9%) рассчитываются исключительно наличными деньгами. Такие данные приводит
Центробанк по результатам социологического исследования об отношении населения РФ к различным средствам платежа в 2024 году.
Опрос, проведенный в январе-феврале текущего года, охватил 2 тыс. 500 человек из 40 субъектов РФ. Его результаты показали, что 24% граждан все еще оплачивают товары и услуги преимущественно наличными деньгами. При этом 43% заявили, что не видят для себя возможности обойтись без наличных денег, а 32% даже предпочитают хранить в наличных свои сбережения. Так что стоит признать, что наличность продолжает оставаться весьма важной для россиян.
Вместе с тем, новые средства оплаты набирают популярность. Так, банковскими картами владеют 92% опрошенных. Используют их для оплаты — 83%. При этом наиболее распространены дебетовые карты, их имеют 91% респондентов, а доля держателей кредитных карт снизилась за год с 45 до 39%. Стоит отметить, что постепенно расширяется практика использования виртуальных карт, доля их пользователей достигла 43%. При этом респонденты отметили возросшую доступность карт для населения. Доля тех, кто считает стоимость обслуживания карт завышенной, снизилась за год c 64 до 57%.
Непосредственно для безналичных расчетов 77% россиян предпочитают пластиковые карты, 44% — мобильные переводы и онлайн-банки, 34% — Систему быстрых платежей, а 29% — оплату с использованием технологии QR-кода через приложение банка.
Если оценивать распределение форм оплаты по точкам продаж, то в небольших магазинах, на рынках и в киосках наличные деньги и безналичная оплата используются примерно поровну. Безналичная оплата лидирует в качестве основного способа расчета в интернет-магазинах, где таким образом рассчитываются 94% покупателей, торговых центрах — 78% и супермаркетах — 77%.
Безналичный способ преобладает и при оплате различных услуг, например, при оплате мобильной связи подобную форму расчета предпочитают 88%, при оплате счетов в кафе, барах, ресторанах — 82%, услуг гостиниц — 80%.
Что касается финансовых операций, то погашать кредиты и оплачивать налоги россияне также предпочитают безналичным способом (87% и 84% соответственно). Однако при этом каждый третий опрошенный использует наличные при передаче денег другому физлицу.
Согласно данным опроса, россияне выбирают наличную оплату в основном из-за того, что осуществить ее можно в любой ситуации, любом месте и в любое время. Держатели карт же отмечают, что их проще и быстрее использовать при оплате и носить с собой, а также они дают возможность производить дистанционные платежи.
В целом исследование показало, что большая часть россиян предпочитает пользоваться различными видами безналичной оплаты, но при этом наличные все еще остаются востребованными как проверенный и надежный способ платежа. Тем не менее, скорость, простота и удобство, а также постоянное развитие и расширение безналичных сервисов привлекают все больше людей.